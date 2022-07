Avioneta aterriza de emergencia en plena carretera de EEUU

Entornointeligente.com /

Transeúntes y vehículos que se encontraban en una vía en Carolina del Norte (Estados Unidos) quedaron sorprendidos el pasado 3 de julio, cuando una avioneta aterrizó de emergencia en la carretera, como si se tratara de una pista de aterrizaje.

Los tripulantes de la aeronave eran un piloto de Florida y su suegro, quienes descendieron sobre una autopista, todo quedó captado por una cámara.

La autopista 74, en el condado de Swain, en la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee, es una vía en su mayor parte recta y plana, pero generalmente transitada. Pero ese día, se convirtió en una pista de aterrizaje.

Vincent Fraser volaba con su suegro, en su Aero Commander 100 monomotor de 1967, después de ver una propiedad. Repentinamente, el motor de la avioneta comenzó a fallar.

«Lo primero que me pasó por la cabeza era que no quería lastimar a nadie, y no quería matar a nadie. Esa era mi principal preocupación», dijo Fraser a medios locales.

La avioneta quedó varada durante días, debido a un problema mecánico, por el que su piloto tuvo que maniobrar para esquivar los automóviles.

Fraser, quien fue infante de marina, a pesar de que se ha desempeñado como piloto anteriormente, tiene menos de 100 horas de experiencia de vuelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vargas Reporta (@vargasreporta)

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace.

Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com