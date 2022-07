Avião ucraniano com armas sérvias despenha-se na Grécia – oito tripulantes morreram

Entornointeligente.com /

Um avião de carga ucraniano despenhou-se no sábado à noite perto da cidade de Kavala, no Norte da Grécia, tirando a vida aos oito membros da tribulação. A aeronave transportava armamento sérvio e tinha como destino o Bangladesh.

As mortes foram confirmadas pelas autoridades gregas. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, todos os falecidos tinham nacionalidade ucraniana.

Segundo as testemunhas oculares, citada pela Reuters, o avião caiu a pique, em chamas, num campo agrícola, perto da meia-noite local.

A Ukrainian-owned cargo plane crashed in northern Greece, killing all eight people on board.

It was delivering mines and around 11 metric tons of weapons from Serbia to Bangladesh. pic.twitter.com/Ck41eFir91

— DW News (@dwnews) July 17, 2022 Na origem da queda terá estado uma anomalia no motor, mas o piloto, depois de a identificar, já não foi capaz de realizar uma aterragem de emergência, como solicitado às autoridades gregas.

Em declarações à Reuters, Denis Bogdanovich, director-geral da Meridian, a companhia aérea responsável pelo Antonov An-12 , garantiu que nem o avião nem o acidente têm qualquer relação com o conflito entre a Federação Russa e a Ucrânia .

Bogdanovich confirmou a versão do Ministério da Defesa da Sérvia, que explicou que a carga do avião – munições e morteiros – pertencia à empresa sérvia de comércio de armamento e de outros equipamentos militares Valir, que a ia vender ao Governo do Bangladesh.

«O avião transportava 11,5 toneladas de produtos feitos pela nossa indústria de Defesa. O comprador era o Ministério da Defesa do Bangladesh», informou o ministro da Defesa sérvio, Nebojsa Stefanovic.

