Avião privado cai junto à Letónia. Hipóteses de sobreviventes são escassas

Entornointeligente.com /

Um avião privado despenhou-se ao final da tarde deste domingo, no mar Báltico, junto a Ventspils, na Letónia. Segundo o site FlightRadar 24, a aeronave, um Cessna 551, descolou de Jerez, em Espanha, e não tinha destino confirmado. Mas, ao que tudo indica, o aeroporto final seria Colónia, na Alemanha. O número de pessoas a bordo não é certo, mas o jornal alemão Bild dá conta de que os passageiros seriam um homem, uma mulher e uma criança, além do piloto.

Assim que descolou, a tripulação comunicou problemas de pressurização na cabine. Passado pouco tempo, já fora da Península Ibérica, as comunicações foram cortadas. Perante a falta de resposta, tanto França como Espanha lançaram caças no encalce da aeronave, mas nenhum dos aviões conseguiu ver ninguém sentado aos comandos.

Segundo a Reuters , a Dinamarca lançou então um caça F16 de uma esquadrilha da NATO (um procedimento normal quando não há resposta às comunicações), que testemunhou o Cessna 551 a virar rumo ao Báltico, onde se terá despenhado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O jornal sueco Aftonbladet noticia , entretanto, que a guarda costeira sueca tem dois helicópteros de busca e salvamento no ar e que foram vistos destroços na água, bem como manchas de óleo. Citado pelo jornal, Lars Antonsson, do Serviço Marítimo e de Resgate Aéreo sueco, confirmou o acidente. «Este avião despenhou-se. As hipóteses de encontrar sobreviventes são mínimas», anunciou . Apesar das tropas de salvamento suecas estarem no local, as missões de busca e salvamento serão agora asseguradas pela Letónia, uma vez que o avião se despenhou em águas letãs. Ainda assim, Antonsson garantiu que a Suécia irá continuar a cooperar «tanto tempo quanto o necessário.»

Em atualização.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com