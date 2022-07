Avião da Gol evita colisão com aeronave da Latam no Aeroporto de Congonhas

Entornointeligente.com /

18/07/2022 12h16 Atualizado 18/07/2022

Um avião da Gol que se aproximava do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, precisou arremeter na manhã desta segunda-feira (18) para evitar a colisão com outra aeronave da Latam que estava na pista e se preparava para levantar voo.

Imagens registradas por sistemas privados de navegação aeronáutica registraram o momento de aproximação das duas aeronaves, por volta das 9h54.

A arremetida é um procedimento normal e seguro na aviação. (Entenda o que é a arremetida na aviação e por que ela é segura)

Os voos envolvidos no incidente são os LA3610, da Latam, e o G1209, da Gol, que vinha de Porto Alegre.

Por meio de nota, a GOL confirmou que o voo 1209 «efetuou uma arremetida durante o seu processo de aterrissagem em São Paulo devido à presença de aeronave de uma companhia congênere na pista» e disse que «todo o procedimento seguiu os mais rígidos protocolos de Segurança, valor número 1 da Companhia».

Segundo a empresa, «depois de liberada a pista, a aeronave retomou sua posição e pousou em Segurança às 10h05, hora local».

Já a Latam disse, por meio de nota, que «não registrou nenhuma irregularidade na sua operação no voo LA3610 (São Paulo-Congonhas / São José do Rio Preto) e em nenhum outro voo nesta segunda-feira (18).»

1 de 1 Sistemas privados de navegação registraram o momento de encontro das duas aeronaves na manhã desta segunda0feira (18), no Aeroporto de Congonhas. — Foto: Reprodução Sistemas privados de navegação registraram o momento de encontro das duas aeronaves na manhã desta segunda0feira (18), no Aeroporto de Congonhas. — Foto: Reprodução

