Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Acidente de Anne Heche Desmatamento Ursa come mel alucinógeno Circuito sertanejo Avião com banner escrito ‘HA HA HA’ sobrevoa casa de Trump em Mar-a-Lago Grupo de amigos encomendou banner após apoiadores do ex-presidente dos Estados Unidos se reunirem do lado de fora da propriedade para protestar contra as buscas do FBI realizadas na mansão no início da semana. Por g1

12/08/2022 18h12 Atualizado 12/08/2022

Avião com banner escrito ‘HA HA HA’ sobrevoa casa de Trump em Mar-a-Lago

Um avião com a mensagem «HA HA HA HA HA HA» sobrevoou a casa de Donald Trump em Mar-a-Lago , na Flórida, na quarta-feira (12). O banner foi encomendado por um grupo de amigos após apoiadores do ex-presidente dos Estados Unidos se reunirem do lado de fora da propriedade para protestar contra as buscas do FBI realizadas na mansão no início da semana.

«Achamos que seria engraçado», disse Thomas Kennedy, ativista democrata organizador da ação, ao USA Today. «Do nosso ponto de vista, Trump é um valentão e queríamos dar a ele um gostinho de seu próprio remédio.»

O norte-americano e os colegas pagaram US$ 1,8 mil (mais de R$ 9 mil, pela cotação atual) para que o banner sobrevoasse a região por três horas.

As buscas na residência de Trump, na segunda-feira (8), são parte de uma apuração em andamento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As autoridades investigam a descoberta de material sigiloso, encontrado em caixas de registros da Casa Branca, na mansão do ex-presidente republicano.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com