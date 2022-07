Entornointeligente.com /

Avião cargueiro da Ucrânia cai em cidade na Grécia; veja vídeo Aeronave partiu da Sérvia e estava a caminho da Jordânia. 8 pessoas estavam a bordo. Por g1

16/07/2022 19h11 Atualizado 16/07/2022

Imagem mostra queda de avião próximo a Kavala, na Grécia

Uma aeronave de transporte militar com 8 pessoas a bordo caiu na cidade portuária de Kavala, no nordeste da Grécia, neste sábado (16).

O avião AN-12 da Meridian Air Cargo caiu a 36 km do aeroporto de Kavala, poucos instantes após o piloto solicitar um pouso de emergência. Segundo a EPT News, agência de notícias da Grécia, não há vítimas em solo.

Representantes da aviação civil grega também não conseguiram confirmar quantas pessoas estavam a bordo ou qual era a carga do avião.

Aeronave An-12 caiu pouco depois de o piloto solicitar um pouso de emergência.

O voo partiu da cidade de Nis, na Sérvia, para Amã, capital da Jordânia. Não se sabe o que ele transportava, mas explosões levantaram a suspeita em moradores de que pudesse haver explosivos na aeronave.

Um representante do corpo de bombeiros também disse à agência Reuters que considera que havia um «material perigoso» na aeronave.

Uma equipe do corpo de bombeiros foi enviada para apagar as chamas do incêndio que foi provocado pelo acidente.

«Nós estávamos ouvindo explosões até agora pouco», afirmou Filippos Anastassiadis, prefeito da cidade de Paggaio, à agência de notícias Associated Press.

Fogo se propaga no local do acidente.

Ambulâncias são vistas no local do acidente.

