Avião 'baleia' Beluga vai pousar em Fortaleza em 1º viagem da aeronave à América Latina

23/07/2022 09h29 Atualizado 23/07/2022

Avião cargueiro Beluga pousa no Brasil pela primeira vez

O avião cargueiro Airbus Beluga ST , conhecido como avião «baleia» chegará a Fortaleza em seu primeiro pouso na América Latina. A chegada da aeronave está prevista para as 13h deste domingo (24) , no Aeroporto de Fortaleza.

Inicialmente, o transporte aéreo tinha previsão de chegada para as 16h10 deste sábado (23). No entanto, a Fraport informou, às 12h15 deste sábado, que a aeronave teve uma reprogramação e pernoitará fora do país. Novos horários do trajeto da aeronave ainda serão divulgados .

O avião é conhecido pelo seu formato exótico, que se assemelha a uma baleia beluga, também conhecida por baleia-branca.

1 de 3 Avião BelugaST tem carga útil máxima de 40 toneladas. — Foto: Airbus/Divulgação Avião BelugaST tem carga útil máxima de 40 toneladas. — Foto: Airbus/Divulgação

Da capital cearense, o avião segue rumo ao Aeroporto de Viracopos , em Campinas (SP), após realizar pernoite. O Beluga ST segue ao estado paulista às 10h30 deste domingo (24).

A aeronave passará por Fortaleza novamente após sair do Aeroporto de Viracopos na segunda-feira (25). O pouso ocorre às 19h55 da segunda-feira (25), e a aeronave decola rumo ao Aeroporto Internacional de Dacar, no Senegal , às 12h30 da terça-feira (26).

2 de 3 Avião BelugaST poderá ser visto em Fortaleza da área externa do aeroporto. — Foto: Fraport/Divulgação Avião BelugaST poderá ser visto em Fortaleza da área externa do aeroporto. — Foto: Fraport/Divulgação

Segundo a Fraport, administradora do aeroporto de Fortaleza, interessados em avistar ou fotografar o «avião baleia» poderão fazê-lo apenas no lado externo do aeroporto, em área pública. O avião ficará estacionado no pátio próximo ao Terminal de Cargas Internacional.

Detalhes da aeronave

3 de 3 Formato da aeronave é similar ao de uma baleia Beluga. — Foto: AP Photo/John Bazemore Formato da aeronave é similar ao de uma baleia Beluga. — Foto: AP Photo/John Bazemore

Conforme o site da Airbus, a aeronave tem 56,16 metros de comprimento, com 17,25 m de altura e 44,84 m de abertura de asa. A aeronave tem carga útil máxima de 40 toneladas, com alcance máximo 1.650 quilômetros (km), a depender da quantidade de combustível e da carga.

A empresa indicou que a aeronave está disponível para companhias de frete como um meio para transporte de cargas de maiores dimensões, tendo um dos bagageiros de maior volume entre aviões civis ou militares atualmente.

