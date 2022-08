Avión venezolano secuestrado edistractivo para evadir la lucha contra Maduro-Onapre

Entornointeligente.com /

El día, lunes 06 de junio del 2022, arriba al aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, capital de la Republica Argentina; la aeronave venezolana, propiedad de EMTRASUR-CONVIASA, un Boeing 747, Matrícula YV3551 de la Republica Bolivariana de Venezuela y procedente de allí mismo, en lo adelante «Avión venezolano secuestrado por la justicia mediática» o simplemente «avión venezolano secuestrado»; junto a la tripulación integrada por 17 personas, 12 venezolanos y 5 iraníes; hasta ese momento no había ninguna novedad, la tripulación logro entrar al país sureño sin ninguna novedad. Quiero reseñar que esta información, no la estoy recogiendo del expediente de la causa, el cual no poseo, por lo que tengo que apoyarme en los medios y de derecha, que son los únicos que te pueden brindar información, al respeto, en este caso, es el medio macrista «INFOBAE», en el camino, uno ira depurando la información.

La reseña periodista del medio en que me apoyo, ya mencionado, dice que una vez aterrizado el avión sin ningún impedimento y la tripulación ingresada al país sin novedad; «….ese mismo día, mas tarde, las fuerzas de seguridad argentinas fueron notificadas -a través de recibieron por distintos canales información de organismos extranjeros- sobre la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Asimismo, se informó que la propia aeronave había sido operada por Mahan Air, una compañía área relacionada a esta organización militar iraní…».

El informe periodístico de INFOBAE, agrega que «La Fuerza Quds, sus miembros y empresas fueron designadas como «terroristas» por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2007. La acusación indica que esta organización brinda apoyo material a organizaciones terroristas de distintas partes del mundo, principalmente en Medio Oriente. La sanción comprende la prohibición de transacciones entre el grupo y ciudadanos estadounidenses y congela cualquier activo bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Más recientemente, el gobierno de Israel designó a la Fuerza Quds como organización terrorista en marzo de 2015, al igual que otros países centrales».

El día, martes, 07 de junio del 2022, agrega, el diario macrista que «Una investigación interna detectó irregularidades en la documentación de la empresa EMTRASUR; en particular, la declaración de una cantidad de tripulantes superior a la que se encontraba en la aeronave al momento de su arribo a la Argentina, y que duplicaba la necesaria para operar una aeronave de estas características. Se le negó la salida del país a uno de los tripulantes porque no figuraba en la declaración de salida de la empresa……Según el documento, más tarde, la empresa presentó los papeles que permitieron constatar los permisos e identidades de los tripulantes del vuelo. Sin embargo, la aeronave no pudo partir en la fecha estimada debido a dificultades en la provisión del combustible.».

En fecha miércoles, 08 de junio, continua la reseña: «Este día la aeronave partió hacia Uruguay. Sin embargo, 20 minutos después de su despegue, se conoció que el gobierno de Lacalle Pou impidió el ingreso del avión «por razones similares a las que motivaron los controles argentinos». Paraguay y Brasil adoptaron la misma medida. Así, la aeronave debió retornar nuevamente al territorio argentino, arribando a Ezeiza media hora después de su despegue.».

Agrega la nota y dentro del mismo miércoles 08 de junio «Una vez en territorio argentino, la aeronave no pudo volver a despegar a raíz de que «todos los proveedores locales y extranjeros se negaron a mantener transacciones comerciales con la empresa de referencia, producto de las sanciones internacionales que pesan sobre la aeronave y las organizaciones iraníes vinculadas a ella…..Ese mismo día, además, se solicitó el desembarco de la tripulación e se les informó que sus horas de servicio estaban vencidas, por lo que la Dirección Nacional de Migraciones, en ejercicio de sus competencias, les otorgó una autorización provisoria de permanencia que no implica su ingreso legal a la Argentina. Esta autorización incluyó la retención provisoria de los pasaportes de la tripulación, algo que la justicia ratificó hoy a través de un fallo del juez Villena.». Cuando la nota periodística se refiere a «hoy», es la fecha de esta información el día lunes, 13-06-11.

Y agrega que «A su vez, en un operativo conjunto de Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección Nacional de Aduanas y la Policía Federal Argentina se inspeccionó la carga de la aeronave que aún se encontraban en la Terminal de Cargas del Aeropuerto de Ezeiza. «Los resultados de dicha inspección no arrojaron novedades de interés», se detalló

El 10 de junio y para resumir, manifiestan los redactores de INFOBAE, que por exigencias operativas del aeropuerto de Ezeiza, la aeronave venezolana secuestrada fue trasladada a un sitio más remoto; y ese mismo día se hizo otra inspección, con presencia de la tripulación, ya mencionada; y no arrojó ningún resultado relevante de orden criminalístico; y manifiesta también, el medio, que ese día el caso adquirió relevancia informativa o mediática.

Dejo hasta aquí, en su parte narrativa, puesto que lo que quiero demostrar, con este caso, que independientemente que la justicia argentina, que supuestamente es un «hermano latinoamericano» y de paso «hermano ideológico», por el «progresismo» esta prostrado ante el Imperialismo Anglosajón, el enemigo común de toda Nuestramérica y de la humanidad entera; y a este caso por las características que tiene se le puede denominar, lo que la criminología mediática denomina «un juicio mediático», que es la forma de administrar justicia la globalización neoliberal, comandada desde el distrito financiero de la ciudad de New York; por los anglosajones; aclaro que en materia de terrorismo, en la ONU, no existe una definición de lo que es terrorismo y su diferencia con la resistencia legitima de los pueblos, lo que hay, es una descripción de lo que hace un terrorista y por ahí crean el delito, metiendo a todo el mundo en un mismo saco, como «terroristas»; tampoco el término «terrorismo de estado», no es oficial por parte de la ONU, aunque hay diversas resoluciones aisladas que hablan de ello; hace falta una convención mundial sobre el terrorismo para definirlo y regularlo y que no sean los anglosajones a su real saber y entender, quienes lo definan.

En la justicia mediática, los grandes medios; crean los delitos (Son parlamento); los grandes medios nor-atlánticos, dirigidos por los anglosajones, detienen a los sospechosos y los imputan, son policías y fiscales, y los condenan, es decir, son jueces y los encarcelan o ejecutan, son carceleros y verdugos; todo lo anterior, al mismo tiempo y la justicia mediática, que es la justicia del imperialismo anglosajón, no existe el derecho a la defensa ni tampoco apelación, sus sentencias son definitivamente firmes, siempre.

Aquí, se evidencia a leguas, sin entrar al fondo del asunto que estamos ante un juicio mediático; en donde los iraníes, ya son condenados como terroristas, previamente, no tienen derecho a la defensa ni existe apelación alguna, y meten a Venezuela y su avión, en el mismo saco (Dos por el precio de uno) y la justicia de «la hermana argentina» y del «progresismo peronista» esta adherida de una forma sumisa e incondicional a la «justicia mediática de los anglosajones».

TARDIA RESPUESTA DE VENEZUELA

A pesar que el caso del avión venezolano secuestrado, es de la naturaleza de la justicia mediática, típica de la globalización neoliberal del imperialismo anglosajón; único imperialismo existente en el mundo, y su ejecución u «olla montada» empezó, el mismo día en que llego, el avión al aeropuerto de Ezeiza, el 06-06-22, debido que la policía argentina fue notificada sobre un «informe internacional de organismos extranjeros» que decían, en resumen que parte de la tripulación del avión venezolano secuestrado, formaba parte de una organización, considerada terrorista por el estado norte-americano desde el año 2007 como son las fuerzas Al-Quds (Jerusalén, en Árabe), pertenecientes a la Guardia revolucionaria de Irán y que estas a sus vez tienen sus empresas, también consideradas terroristas por los yanquis, y el mismo Avión referido, había pertenecido a una de estas empresas (Se cuestiona su venta al estado venezolano por «ilegal»), por ende tanto la tripulación como la nave quedaban sometidos al rigor de la justicia penal argentina por orden de la justicia penal internacional, creada por los anglosajones, llenas de «reglas» y «normas» como el «Consenso de Washington» y al margen de la carta fundacional de la ONU. En otras palabras, no era una olla que se estaba montando; como lo dijo Diosdado, hace tres o cuatro semanas atrás, en su «mazo dando» ya «la olla estaba montada»; por lo que insisto, el estado venezolano tenía que haber actuado, el mismo 6-6-22, en defensa de sus ciudadanos y sus bienes y en el de un país amigo, como lo es Irán. Y no lo hizo así.

La primera reacción sobre el caso del avión venezolano secuestrado por la justicia mediática, tuvo lugar muy reactivamente, el 3 de agosto del 22, a casi 2 meses del inicio del hecho, por parte del presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela y según reseña el diario venezolano liberal y democrático «El Pitazo»; Maduro dijo: «El gobernante Nicolás Maduro aseguró que el avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde el pasado 6 de junio es de carga y cumplía la función de llevar ayuda humanitarias a varios países; al tiempo que denunció que Estados Unidos pretende robarlo….»Venezuela levanta su protesta y le pide al pueblo argentino todo su apoyo para recuperar un avión que le pertenece a una empresa venezolana y pretende ser robado, después de ser secuestrado durante dos meses», argumentó este miércoles, 3 de agosto, durante la jornada del Miércoles Productivo….Según Maduro, en este avión lleva ayuda humanitaria a países del Caribe, África y que también traían al país medicinas desde China, Rusia e India.».

Ahora esta reacción, aunque muy reactiva y que pone los puntos sobre las íes, pero bastante tardía, ya que durante esos casi dos meses la derecha internacional se dio vida asociando a Venezuela al terrorismo Iraní, sin que hubiese nadie que le respondiera con contundencia, responsabilidad que fundamentalmente le corresponde al estado venezolano, que tiene funcionarios pagos por el presupuesto nacional para que se encarguen de ese asunto y que deben orientar al pueblo, al respecto, no lo hicieron.

Es precisamente, el miércoles, 3 de agosto, cuando está en pleno apogeo la lucha que vienen librando los trabajadores, en especial los públicos, entre ellos el sector educación y salud, en contra del «Instructivo Maduro-ONAPRE», es que el ejecutivo viene a actuar y convocando marchas, en donde puede haber una confrontación entre los marchistas, por el rescate del avión y quienes debida y constitucionalmente reclaman la restitución de su salario acordado en contrataciones, desmejoradas y por un salario digno y justo en base al artículo 91 constitucional.

