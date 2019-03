Avión se estrella en Etiopía y mueren sus 157 tripulantes

Entornointeligente.com / Un avión de la compañía Ethiopian Airlines con 157 personas a bordo se estrelló este domingo a poco tiempo de haber despegado desde la capital de Etiopía con destino a Kenia , según confirmó la misma aerolínea a través de un comunicado.

Ninguno de los tripulantes del vuelo ET302 sobrevivió a este accidente aéreo ocurrido al promediar las 8 de la mañana, hora local.

Según fuentes oficiales, la nave, un Boeing 737-800 MAX , no había presentado ningún desperfecto a la hora de su partida. Sin embargo, desapareció del radar a los 6 minutos de haber salido del aeropuerto de Adis Abeba , en Etiopía .

Este es uno de los accidentes aéreos más trágicos del África . Las autoridades locales confirmaron el avión Boeing 737 fue hallado en la localidad de Bishoftu , a unos 50 kilómetros al sur de Adís Abeba , capital de Etiopía .

De las 157 personas que iban a bordo del Boeing 737 que partió de Etiopía hasta Nairobi , capital de Kenia , 149 eran pasajeros y 8 eran tripulantes, según estimaciones de la aerolínea Ethiopian Airlines .

Las primeras imágenes del accidente en Etiopía, a unos 50 kilómetros del aeropuerto de Adís Abeba. Twitter: Ethiopian Airlines

La misma fuente informó también que en el vuelo ET302 iban, al menos, unos 33 pasajeros de distintas nacionalidades. Ocho pasajeros eran de nacionalidad china, según presentó la televisión estatal del país oriental.

El primer ministro Etiopía, Abiy Ahmed, expresó a través de Twiter sus condolencias a los familiares de las víctimas de este accidente aéreo .

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) 10 de marzo de 2019 El avión Boeing 737 tenía previsto aterrizar en Nairobi , Kenia, al promediar las 10: 30 de la mañana, hora local. Sin embargo, este se estrelló a los pocos minutos de haber partido y provocó una de las tragedias más lamentables de África .

Decenas de personas llegaron hasta el aeropuerto de Adis Abeba , en Etiopía , para saber del estado de sus familiares que habían tomado un vuelo el mismo día. La aerolínea confirmó que ya se encuentra en el lugar donde ocurrió el accidente aéreo .

