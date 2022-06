Avión que quiso aterrizar en el país fue detenido en Argentina

Entornointeligente.com /

«Pirlo firmó un contrato que lo convierte en miembro del Karagümrük por un año a partir del 1 de julio», indicó el equipo de Estambul en Twitter , publicando una foto del campeón del mundo italiano en 2006 delante del escudo del club.

Exvolante de la Juventus y del AC Milan , Andrea Pirlo, de 43 años, había sido destituido a finales de mayo de 2021 por la Juventu s de Turín en su primera temporada como entrenador, en la que logró dos títulos (Copa y Supercopa de Italia) aunque no obtuvo los resultados deseados en la Serie A ni en la Liga de Campeones.

El Fatih Karagümrük finalizó en octava posición de la Super Liga turca en la temporada 2021-2022.

Happy to start a new adventure. Thank you @karagumruk_sk

🔴⚫️ pic.twitter.com/W3vPOEJyc9

— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) June 12, 2022

