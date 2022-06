Avión que quiso aterrizar en el país fue detenido en Argentina

Entornointeligente.com /

Santiago Peña visitó este domingo los estudios de ABC TV para una entrevista en el programa En Detalles. El precandidato colorado cartista, que fue miembro del directorio del BCP y ministro de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes; además de últimamente ocupar altos cargos en el banco del expresidente de la República, respondió varias preguntas relacionadas al supuesto lavado de dinero y presunto contrabando de cigarrillos en nuestro país.

Santiago Peña fue contundente: para él, el lavado de dinero no existe en el Paraguay . Y sobre el presunto contrabando de cigarrillos hacia el Brasil — en su mayoría de Tabesa SA — afirmó que esa es una cuestión que debería de preocupar a las autoridades del Brasil y no a las de Paraguay.

El precandidato colorado a la presidencia dijo que él no tiene motivos para «perseguir» a una industria – la tabacalera – que genera, según dijo, muchos empleos y paga todos los impuestos en nuestro país. Insinuó justificar el contrabando de los productos que salen desde Paraguay hacia el exterior, por más ilícitos que sean los negocios; y aseguró que lo que se debe combatir es el contrabando de productos que ingresan desde el exterior, específicamente desde la Argentina.

«Acá me preocupa el contrabando que pasa por la Armada, el aceite… en Paraguay no hay lavado de dinero proveniente del cigarrillo (…) no hay lavado de dinero (…) Vamos a preocuparnos por el contrabando que entra por Nanawa», sostuvo.

Niega evasión y supuesto esquema de contrabando de cigarrillos Santiago Peña aseguró que durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes hizo una «lucha implacable (contra la evasión de impuestos), con Marta González a la cabeza».

Durante la conversación, repitió en múltiples ocasiones que «la industria del tabaco no evade impuestos» , y que la información compras «es totalmente trazable» . «Esa información es totalmente trazable. Este es un comercio legal (…) no hay ilegalidad porque el comprador brasileño viene a comprar, paga impuestos», se defendió.

Al precandidato se le mostró un video en donde se ve a lancheros haciendo cruzar grandes cargamentos de lo que serían cigarrillos de contrabando desde Paraguay hacia el Brasil. Peña solo atinó a mirarlo y a sostener su posición de defender la industria del tabaco .

«Me preocupa más lo que pasa por Nanawa, me preocupa más eso que esto (el video). Esto (el cigarrillo llevado de contrabando) fue producido por la industria nacional (…) ¿Por qué le voy a perseguir a la industria que genera empleos y paga impuestos? Yo no sé si esto es lavado de dinero», manifestó.

«No es la ruta del narcotráfico» Peña dijo también estar en desacuerdo con la versión de que la ruta del contrabando de cigarrillos es la misma que la del narcotráfico y del tráfico de armas. Indicó que, en su defecto, «es un tapé po’i de dos metros» (un pasaje angosto) en la mencionada ruta y que el verdadero camino del narcotráfico es el expuesto en el caso «A Ultranza».

«A Ultranza» expuso un mapa en donde la cocaína parte de Colombia, Perú y Bolivia y se exporta desde puertos paraguayos hacia Europa mimetizada con productos legales, como carbón o pintura. Esa, dijo Peña, es la verdadera ruta del tráfico de drogas.

El político insistió que, de hacerse contrabando de cigarrillos desde Paraguay hacia el Brasil «es un problema de los brasileños, no de Paraguay» . «Este sistema (el de compra fronteriza) es bueno para que vengan a comprar whisky, tabaco, electrónica. Que se preocupen los brasileños por el contrabando», añadió.

Su relación con procesados y sospechosos A Peña se le preguntó qué pensaba de sus fotografías y alianzas con personas procesadas por narcotráfico , otros delitos, o sobre quienes pesan reportes de supuesto lavado de dinero, como el diputado Erico Galeano.

Erico Galeano: «El caso de Erico no me consta. No, no le hice preguntas específicas (en el encuentro que tuvieron en la casa de Cartes). Le pregunté si está dispuesto de enfrentar a la justicia y me dijo que sí «. Lo más llamativo, sin embargo, fue que dijo que él apoyaba «políticamente» a Galeano, pero que no era el responsable de su defensa jurídica.

Juan Carlos Ozorio: Sobre el exdiputado, procesado en el caso «A Ultranza» por supuesto narcotráfico y su foto con él, solo respondió que cuando él perdió las internas en 2017, Ozorio se fue «rapidito» junto a Mario Abdo y Hugo Velázquez.

Benjamín Adaro Monzón: Sobre su visita a este concejal departamental colorado de Caazapá procesado por varios delitos y un crimen , y sobre quien pesa prisión domiciliaria, dijo que no lo conocía y que «solo le pidieron que lo pasen a visitar» en su casa en Yuty. «Su familia me pidió y alzó la foto», señaló.

Sujetos obligados En relación a la posición de Honor Colorado de no incluir al fútbol y a la industria del tabaco como sujetos obligados para el control de lavado de dinero, respondió que «hay una determinación de Seprelad de no sobrerregular» las normas. «Ya son sujetos obligados (el fútbol y el tabaco)» , dijo.

Reforma de la Policía » No le quitaría facultades a la Policía para transmitirle al Ministerio del Interior. Confío en la Policía, hay muy buenos policías. Hay problemas, pero hay que solucionarlos», concluyó Peña.

