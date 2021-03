Avión golpeó un carro en el aeropuerto de North Perry, Florida, y dejó dos muertos (Video)

También se vio a los rescatistas ayudando a alguien que estaba en un vehículo cercano que resultó dañado

Telemundo Dos personas murieron cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló en un vecindario de Pembroke Pines el lunes por la tarde, chocando contra un automóvil y dejando heridos a un adulto y a un niño que estaban en la camioneta, dijeron las autoridades.

Las autoridades acudieron a la escena de un accidente aéreo, cerca del aeropuerto North Perry en Pembroke Pines.

La policía de Pembroke Pines dijo que el accidente ocurrió en el área de Southwest 72nd Avenue y Southwest 13th Street.

Las imágenes mostraron los restos del avión contra la valla del aeropuerto, mientras los bomberos lo rociaban con espuma al otro lado de la calle, desde un vecindario residencial.

La avioneta Beechacraft Bonanza se precipitó a tierra a aproximadamente las 3 p.m., muy poco tiempo después de haber despegado, según informan de forma preliminar las autoridades de Pembroke Pines.

También se vio a los rescatistas ayudando a alguien que estaba en un vehículo cercano que resultó dañado.

La policía estaba pidiendo a los conductores que se mantuvieran alejados del área.

