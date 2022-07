Aves, baleias, krill , espécies invasoras e paisagens únicas: investigadores portugueses desbravam o mundo na Islândia

Entornointeligente.com /

A viagem foi longa e dificultada pela meteorologia: chuva, nevoeiro e temperaturas cada vez mais baixas marcam o caminho, até à localidade mais a norte da Islândia continental: Raufarhöfn, uma aldeia com menos de 200 habitantes e a apenas três quilómetros do Círculo Polar Árctico . Por ali, nestes dias, a temperatura máxima anunciada nos termómetros é seis graus Celsius, pelo que o calor que nos recebe no interior do Hotel Luzes do Norte (um dos dois únicos alojamentos da aldeia) é mais do que bem-vindo. Na recepção, Hólmsteinn Björnsson encanta-se ao descobrir que chegámos de Portugal, país dos vinhos que adora e promove, e quando lhe dizemos que vamos falar com um investigador português que ali vive, o seu rosto abre-se num sorriso: «O Pedro!…»

Siga-nos Partilhar página Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no LinkedIn Partilhar no WhatsApp

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com