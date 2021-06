Averigua dónde puedes vacunarte a través de WhatsApp con el chat de los CDC en español

Entornointeligente.com / La variante delta de covid-19 preocupa en EE.UU. 0:59 (CNN Español) — Ahora, a través de un chat de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en WhatsApp en español, puedes averiguar en cuestión de segundos dónde vacunarte contra el covid-19.

Para utilizar el localizador de vacunas creado por los CDC, debes ingresar al chat aquí. Rápidamente se despliega un menú que te guía para ubicar los sitios de vacunación más cercanos y te brinda más información sobre las inyecciones.

El chat recuerda, además, que las vacunas son «completamente gratis» independientemente del estatus migratorio de la persona y que no necesitas tener seguro médico para recibirla (incluso cuando en el sitio de vacunación te pregunten si tienes seguro).

Para localizar el lugar más cercano, el chat te pedirá el código postal donde deseas encontrar los sitios de vacunación. Al responderte con las opciones, te aclarará qué vacuna se está aplicando en cada lugar y los casos en que se puede ir sin cita previa.

Además desde allí puedes comenzar el proceso para reservar un viaje en Uber o Lyft , que hasta el 4 de julio ofrecen traslados gratis para llevarte a recibir tu vacuna.

El presidente Joe Biden planteó como meta que, para esa fecha, el 70% de los adultos haya recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19.

Negros e hispanos siguen subrepresentados en la vacunación Las dudas de los hispanos sobre las vacunas contra el covid-19 4:25 Hasta el domingo, el 45,1% de la población total del país estaba completamente vacunada, mientras que el 53,3% había recibido al menos una dosis. A nivel de adultos, el 65,4% había recibido al menos una dosis.

Catorce estados han vacunado completamente a más de la mitad de su población, según muestran los datos de los CDC, y 16 estados y Washington han logrado el objetivo de Biden.

Expertos han advertido que las personas no vacunadas corren el riesgo de contraer la variante delta del covid-19, que se cree que es más transmisible y causa una enfermedad más grave. A su vez, han hecho hincapié en la necesidad de vacunar a la mayor parte del país antes de invierno para evitar más variantes.

Las personas negras e hispanas siguen estando subrepresentadas entre los vacunados, según un análisis publicado días atrás por la Kaiser Family Foundation. De acuerdo a ese estudio, aunque la disparidad ha bajado, en la actualidad los hispanos representan el 17% de la población del país, pero solo el 15% han recibido al menos una dosis de la vacuna.

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com