Todo indica que la película live-action de Akira finalmente se hará realidad

Desde hace años que circulan rumores sobre una adaptación de Akira ya que Hollywood posee los derechos del clásico de Katsuhiro Otomo , y ahora tenemos que el proyecto finalmente podría hacerse realidad dentro de poco tiempo. De acuerdo a información de Variety , la Comisión de Cine de California reveló los proyectos que recibirán créditos fiscales por filmarse en ese estado, destacando que Akira recibió el presupuesto más alto con 18.5 millones de dólares. Para obtener ese crédito fiscal solo tienen como condición comenzar la producción dentro de un período de 180 días, así que es probable que pronto tengamos noticias al respecto, donde de acuerdo a reportes la producción comenzaría en alrededor de dos meses. Con la producción de Leonardo DiCaprio De esta manera la película de Akira se filmaría en California, a pesar de que está ambientada en Tokio, bajo la dirección de Taika Waititi (Thor: Ragnarok), contando con la producción de Warner Bros. y Appian Way, esta última compañía propiedad de Leonardo DiCaprio . Ravi Mehta de Warner Bros. comentó. "Estamos emocionados de tener la oportunidad de grabar Akira en California. La disponibilidad de miembros del equipo de gran calidad, más una amplia gama de locaciones para escoger y un clima predecible, son insuperables." Así que aunque aún no hay luz verde oficial para este proyecto que divide opiniones entre los fans de la legendaria obra, hubo un gran avance y todo indica que pronto veremos el anuncio del comienzo de la producción.

