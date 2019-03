'Avengers: Endgame' enloquece a los fans con un nuevo avance

Entornointeligente.com / Sin duda alguna la cinta “Avengers: Endgame” es una de las más esperadas de este año. Ayer salió un nuevo avance de 30 segundos, que ha revolucionado las redes y ha puesto a todos en suspenso por lo que pueda pasar en la trama de la misma.

La cuenta de Twitter de The Avengers publicó un adelanto más de “Avengers: Endgame” , en el que se puede ver a personajes de cintas anteriores como Guardianes de la Galaxia, Pantera Negra y Doctor Strange, entre otros. Marvel decidió hacer un homenaje a algunos de los personajes que murieron por culpa de Thanos.

Publicidad “Hoy tenemos la oportunidad de llevarlo todo de vuelta. No importa lo que cueste “, señala el video que aumentó las ansias de los fans que ya esperan el estreno de la película, el mes de abril.

Esta semana los estudios habían presentado el avance final de la esperada cinta , después de que Thanos destruyó a la mitad de la humanidad en “Avengers Infinity War” , la anterior entrega, por lo que la publicación de este jueves del breve adelanto fue bien recibida por los seguidores que empezaron a compartir todo tipo de teorías sobre lo que sucederá en la cinta.

Desde ya los fans en redes están listos para disfrutar de esta película que le pondrá fin a los 10 primeros años del UCM (Universo cinematográfico de Marvel) , además en redes circulan memes de personas que dicen firmemente que nadie lleve niños, pues las tres horas que pasarás en la sala de cine, no son para los pequeñines.

Today we have a chance to take it all back. Whatever it takes.

Marvel Studios’ #AvengersEndgame is in theaters April 26. pic.twitter.com/13l1oe7Sts

— The Avengers (@Avengers) 21 de marzo de 2019 .

