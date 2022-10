Aveiro Tech Week quer alavancar candidatura a Capital Europeia da Cultura

Entornointeligente.com /

Durante sete dias, Aveiro volta a ser a capital da tecnologia e da cultura, por conta de um programa repleto de conferências, exposições, instalações de luz, som, artes digitais e performances. A Aveiro Tech Week arranca no próximo dia 10 e continua a congregar três eventos distintos: os «Techdays», que passam por um conjunto de sessões centradas na tecnologia, o «Criatech», programa que promove a criação artística, e o «Prisma», festival que tem a luz como elemento central. Esta será «uma edição especial», segundo fez já questão de anunciar Ribau Esteves, líder da autarquia, uma vez que acontece poucos dias antes de Aveiro entregar a segunda e última versão da sua candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027 – a decisão será conhecida a 7 de Dezembro. A esta coincidência junta-se uma outra: entre os dias 12 e 14, a cidade da ria acolhe a 8ª Conferência da Culture Next.

Só para este encontro da rede informal dedicada à colaboração entre cidades (actualmente ou anteriormente) candidatas ao título de Capital Europeia da Cultura são esperados representantes de 20 cidades europeias. Também no que toca ao evento «Techdays», há vários oradores internacionais confirmados, entre as quais estão Michela Magas, conselheira em inovação da Comissão Europeia e dos líderes do G7, e Isabelle Schwarz, chefe de Política Pública na Fundação Cultural Europeia, em Amesterdão. Confirmada está também a participação de uma comitiva do «Porto Digital», um parque de ciência e tecnologia do Recife (Brasil), com o qual Aveiro tem já um protocolo de intercâmbio celebrado – a ideia passa por criar um pólo deste parque em território aveirense.

Avanços tecnológicos Na edição desde ano, a Aveiro Tech Week mantém aquele que é um dos seus principais ingredientes: em vários espaços do centro da cidade, o público terá a oportunidade de ficar a conhecer diversos projectos inovadores e tecnológicos. Aveiro assume-se como um espaço vivo de experimentação, com exemplos bem práticos de como é que a tecnologia pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Entre esses projectos inclui-se um veículo de transporte público de passageiros (mini-autocarro) com condução autónoma – o Veículo Autónomo Ride2Autonomy vai estar ao dispor do público entre os dias 5 e 14.

Também o «Criatech» irá estar espalhado por vários pontos da cidade. São cerca de 40 instalações, de artistas oriundos de dez nacionalidades, que irão ser apresentadas em oito locais distintos. Na Antiga Estação da CP, por exemplo, será possível apreciar a instalação «Chimera», da autoria do francês Thomas Garnier. Já a Igreja de Jesus acolherá «Echo Chant», do holandês Lotte Geeven.

Quase a encerrar o programa, há mais uma edição do festival «Prisma». Um dos destaques passa pelo projecto «Lamps of Aveiro», que conta com o envolvimento da comunidade local e promete encher, nas noites de 14 e 15, a Baixa de Santo António de luz.

Para os aficionados do Gaming, o convite passa por rumar ao Parque de Feiras e Exposições, dias 14, 15 e 16, onde, para além de uma área expositiva dedicada às últimas tecnologias, poderão assistir a palestras, duelos ou mesmo performances, entre outras actividades. Já a Fábrica Centro de Ciência Viva será palco do «Hackathon Aveiro Tech City», uma competição de programação onde os participantes, organizados em equipas, procuram desenvolver soluções inovadoras e disruptivas para cinco desafios apresentados por empresas de base tecnológica do ecossistema de Aveiro: Altice Labs, Bosch, Ubiwhere e Wavecom e um desafio do Aveiro Tech City Living Lab. São cinco desafios e prémios monetários no total de 25.000 euros.

