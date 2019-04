¡Ave María Púrisma! Vean las doce “grandes ayudas humanitarias” que nos ha mandado EEUU

Entornointeligente.com / “LA PRIMERA GRAN AYUDA HUMANITARIA” de Estados Unidos a Venezuela, se produjo durante ese largo desdén norteamericano hacia nuestra libertad, que va de 1811 a 1818, lapso durante el cual ese poderoso país del Norte en todo momento se negó tajantemente a reconocer nuestra independencia. (Es que no hay nadie más HUMANITARIO en este mundo que un gringo…). Habiendo en la tierra unos 200 millones de seres muriéndose de hambre ellos locamente prefieren sólo ayudarnos a nosotros… ¡Qué grandioso privilegio! Qué gente más “encantadora”, “generosa”, “dulce” y “bella”… “LA SEGUNDA GRAN AYUDA HUMANITARIA” fue a través del agente Juan Bautista Irvine en octubre de 1818, cuando con dos buques, Tigre y Libertad, nos enviaban alimentos y un arsenal de armas PERO, ¡PERDÓN!… para fortalecer las posiciones realistas en Guayana. Ya desde aquella época, James Monroe sólo pensaba en cómo amarnos con total locura, lástima que entonces no sabía que Venezuela sería el país con más petróleo de la tierra… “LA TERCERA GRAN AYUDA HUMANITARIA”, se produjo cuando de manera artera y junto con las potencias europeas (Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, Suecia, España, Holanda e Italia) y el miserable gobierno de Colombia bloquearon nuestras costas en enero de 1901. Varios acorazados de la marina norteamericana cargados de comida en formas de cañones bien artillados se apostaron frente a La Guaira. “LA CUARTA GRAN AYUDA HUMANITARIA” llegó cuando nos impusieron la dictadura de Juan Vicente Gómez durante casi treinta años con lo cual se llenó de cárceles y camposantos nuestro país, y así los gringos pudieron tener acceso a todos nuestros recursos sin que nadie les molestara en el planeta. Es decir, a cambio de convertirnos otra vez en una colonia, peor que la que sufrimos bajo la bota de los bestiales conquistadores españoles. “LA QUINTA GRAN AYUDA HUMANITARIA”, fue cuando acogieron una propuesta de Rómulo Betancourt para derrocar al general Isaías Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945. La ayuda llegó con millones de caramelitos envenenados muy bien preparados por míster Nelson Rockefeller, el magnate y dueño de la Standar Oil Company. “LA SEXTA GRAN AYUDA HUMANITARIA” llegó de la mano de Harry (el sucio) Trumann, con un cargamento de gorilas que se metieron a empellones en el palacio de Miraflores y sacaron del poder al presidente Rómulo Gallegos. “LA SÉPTIMA GRAN AYUDA HUMANITARIA”, nos la aportaron asesinando al presidente Carlos Delgado Chalbaud, mediante un gran esfuerzo para evitar que se conformara el primer gran acuerdo petrolero entre Venezuela y el oriente medio. “LA OCTAVA GRAN AYUDA HUMANITARIA”, fue el decidido apoyo a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez durante diez años. Fue una ayuda tan extraordinaria que por ello Estados Unidos llegó a distinguir a Pérez Jiménez con la más alta condecoración militar que este país le concede a un mandatario extranjero. “LA NOVENA GRAN AYUDA HUMANITARIA”, se concreto con el Pacto de Nueva York, un precioso paquete con el precinto de virginidad aderezado para hacernos feliz eternamente… por los siglos de los siglos… “LA DÉCIMA GRAN AYUDA HUMANITARIA”, se nos arregló con LA ALIANZA PARA EL PROGRESO, que se confeccionó en realidad para toda América Latina, y sobre la cual me extenderé en un trabajo venidero. “LA DÉCIMO PRIMERA GRAN AYUDA HUMANITARIA” nos la trajo Henry Kissinger, el 28 de febrero de 1989, luego de Caracazo, con un enorme paquete neoliberal que nos colocó en el pináculo de la mayor deuda externa del hemisferio. “LA DÉCIMO SEGUNDA GRAN AYUDA HUMANITARIA”, viene con ramilletes de rosas y flores preciosas y amorosas como nunca se habían reunido en la historia de la tierra: tenemos veinte años recibiéndola, desde 1998, en forma de coronaciones democráticas, como la del insigne Pedro Carmona Estanga, seguida de paros petroleros, guarimbas, guerras económicas, ataques con drones y ataques cibernéticos. Plugo a Dios que tan generosas y nobles AYUDAS HUMANITARIAS no nos sigan colmando de más bendiciones y que nos dejen en definitiva en paz, para que así alguna vez en la vida podamos tener la gloria y la dicha de hacer algo por nosotros mismos. Ojalá. O sea… LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com