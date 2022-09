Avatares en WhatsApp: ya se conocen algunas de las funciones que tendrán

Entornointeligente.com /

A principios de verano se conoció que WhatsApp estaba trabajando en la llegada de avatares en la aplicación. No se te nían muchos más datos al respecto, pero esto ha cambiado, ya que se ha publicado información que muestra cómo será el aspecto de estos y, además, las funciones que se podrán realizar con ellos dentro de la app más utilizada en el mundo en lo que tiene que ver con la mensajería.

La verdad es que ofrecer esta posibilidad es una excelente idea, porque permitirá a los usuarios crear una imagen virtual de su aspecto y utilizarla en diferentes apartados de la aplicación. Por lo tanto, seguro que es algo que muchos acaban por dar uso para ser diferentes y modernos. El caso es que la compañía propiedad de Meta tiene en mente que los avatares estén en muchos más sitios de los que se podía pensar en un primer momento, lo que indica la importancia que tendrá esta nueva opción para WhatsApp (y, no olvidemos, que el Metaverso es algo vital para su empresa matriz).

Una imagen vale más que mil palabras… Esto es exactamente lo que se ha publicado, y se puede ver cómo será el diseño de las creaciones virtuales, que se parecen bastante a las que ha mostrado hasta la fecha Meta -y, esto, no es precisamente una sorpresa-. El caso es que el proceso de creación se realizará en la propia aplicación, y existirán bastantes opciones de elección para los usuarios, buscando que el resultado sea lo más cercano a ellos… o todo lo contrario. Todo apunta a ser bastante sencillo y, a la vez, efectivo.

WABetaInfo

En lo que tiene que ver con los usos que se espera que se podrán dar a los avatares de WhatsApp , esto en un principio estarán disponibles en forma de pegatinas , para incluirlos como reacciones en las conversaciones. Esto es algo que no se esperaba, pero que pinta bastante bien. Además, no tardará en llegar la posibilidad de poner la imagen correspondiente como la foto de perfil , algo que tiene lógica. Incluso, desde la fuente de la información se indica que es más que posible que sea posible utilizar esta creación en las videollamadas (pero esto será algo que llegará en un futuro que no parece cercano).

Está en fase de prueba en WhatsApp Pues no parece que esté especialmente cercana la llegada para todos de esta nueva opción de WhatsApp, pero lo cierto es que el avance desde antes del verano es muy claro. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que en la versión de prueba no está activada esta función, lo normal es que los avatares sean de las novedades estrellas de la aplicación para 2023 . Como resultado, hay que tener algo de paciencia para que el Metaverso llegue a la app de la que estamos hablando.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com