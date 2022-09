Avaria nos sistemas informáticos afecta funcionamento dos tribunais

Entornointeligente.com /

Uma avaria nos sistemas informáticos utilizados nos tribunais de todo o país está a prejudicar o funcionamento da Justiça de norte a sul do país. A informação avançada à Lusa por fonte judicial está a afectar o Sistema de Informação dos Tribunais Administrativos e Fiscais (SITAF) e o CITIUS, um programa informático que permite a entrega em tribunal de documentos e peças tribunais por via electrónica.

Segundo adiantou à agência Lusa a mesma fonte, os sistemas informáticos estão «em baixo a nível nacional», havendo informações de que o Palácio da Justiça de Lisboa «está sem sistema», o mesmo ocorrendo em Águeda, Évora, Tribunal da Relação de Coimbra, Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santarém, Tribunal de Anadia, assim como os serviços de justiça em Matosinhos, Maia, Figueira da Foz e Vila Nova de Gaia.

Uma outra fonte ligada aos Tribunais Administrativos e Fiscais referiu à Lusa que a quebra no sistema do SITAF, que serve aqueles tribunais, ocorreu por volta das das 10h.

Contactado Ministério da Justiça (MJ), o seu gabinete confirmou que «a meio da manhã de hoje foram reportados problemas na infraestrutura tecnológica da Justiça que estão a afectar momentaneamente a disponibilidade dos serviços».

De acordo com o MJ, as equipas do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça «estão a trabalhar no sentido de restabelecer o normal funcionamento do sistema e minorar o impacto nos serviços».

Esta é pelo menos a terceira vez que os serviços do Ministério da Justiça apresentam avarias informáticas em larga escala. No início deste mês, vários julgamentos foram adiados na sequência de uma avaria a nível nacional do sistema de gravação de audiências que está associado ao Citius. Já em meados de Julho, as conservatórias de todo o país (registo civil, predial, comercial ou outras) ficaram esta sem sistema informático, um crash que afectou ainda outras plataformas do Ministério da Justiça, nomeadamente as que servem de suporte aos tribunais, às cadeias e ao Ministério Público.

