Avanza proceso contra jefe de Seguridad Presidencial de Uruguay

El proceso contra el jefe de la Seguridad Presidencial de Uruguay, Alejandro Astesiano, acusado de liderar un grupo que falsificaba partidas de nacimiento de uruguayos fallecidos para expedir pasaportes rusos a nombre de ellos, para que accedieran a la ciudadanía de ese país suramericano, continúa avanzando, según indicó este martes la prensa local.

Según los medios, el procedimiento consistía en que los documentos se entregaban a nacidos en Rusia que presuntamente eran hijos y nietos de esas personas, y así podían iniciar los trámites para gestionar el documento de identidad y el pasaporte.

En este sentido, las autoridades han detectado unos 20 ciudadanos rusos con pasaporte uruguayo falso, y las evidencias apuntan a que Astesiano está involucrado pues durante dos décadas se desempeñó como policía en la Dirección Nacional de Identificación Civil, donde acumuló indagatorias policiales.

Por orden de la Fiscalía uruguaya detuvieron a Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente uruguayo @LuisLacallePou . Está acusado de falsificar documentación para la expedición de pasaportes rusos. (HILO) … @teleSURtv pic.twitter.com/9AdqNfx2Aw

— Mateo Grille (@mateoteleSUR) September 26, 2022 La Fiscalía uruguaya fundamenta su acusación contra el jefe de Seguridad del mandatario Luis Lacalle Pou, en que los involucrados en el caso empleaban una computadora con acceso directo a la base de datos de la Dirección de Identificación Civil.

A esto se suma que el historial judicial de Astesiano acumula más de 20 procesos por diversos delitos cometidos entre abril de 2002 y mayo de 2012, entre los que se citan hurto, apropiación indebida de recursos, estafa y otros daños.

Hasta el momento, la fiscal Gabriela Fossati formalizó a dos ciudadanos rusos y un escribano uruguayo, acusados de asociación para delinquir y suposición de estado civil.

Sobre la detención de Astesiano, ocurrida el pasado domingo cuando arribaba de un viaje privado junto a Lacalle Pou, este ha comentado que considera a Astesiano inocente, hasta que se demuestre lo contrario.

«Una orden de detención no se libra porque sí, me imagino que la fiscal tiene indicios, no sé de qué involucramiento, lo desconozco. Veremos después de las próximas horas cuál es el dictamen primario que hace la fiscal. Obviamente que uno tomará las medidas en consecuencia», añadió.

Lacalle Pou aseguró que por el momento no revisará los antecedentes de los miembros de su equipo de seguridad, y refirió que conoce al implicado desde 1999, cuando trabajó para campañas políticas tanto suyas como de su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle.

