Avanza el paro activo en Ecuador: se sumaron estudiantes a los indígenas y campesinos (+ las 10 demandas)

Entornointeligente.com /

Está previsto al paro activo que se unan otros movimientos sociales, como el sector bananero, los Pueblos Kichwa del Ecuador, los indígenas evangélicos, la Coordinadora Nacional Campesina, el Frente Nacional Antiminero, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), entre otras.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en conjunto con más de 53 organizaciones sociales afines, comenzarán las jornadas de ‘paralización’ del país para pedir atención a diez demandas sociales.

De acuerdo a Leonidas Iza, presidente de la Conaie, se busca propiciar un levantamiento indígena similar al de 1990, que se iniciará en los territorios y se ejecutará con el cierre de carreteras, con concentraciones y manifestaciones en las calles de las diferentes ciudades.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, advirtió este lunes al mandatario Guillermo Lasso que el paro nacional que inició durante esta jornada se mantendrá de manera indefinida si el Gobierno no brinda respuestas inmediatas al pliego de demandas planteado por el pueblo un año atrás.

Desde el sector El Chasqui (provincia de Cotopaxi, centro), el líder indígena subrayó: «La movilización es de carácter nacional, territorial e indefinida. Si hoy el presidente de la República da respuestas, levantaremos el paro. Si no, nos mantendremos de manera indefinida».

Está previsto que se unan más de una docena de movimientos sociales, como el sector productor bananero de la provincia de El Oro, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feine), Coordinadora Nacional Campesina (CNC), Frente Nacional Antiminero, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc), Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), entre otras.

Se suman los estudiantes al paro activo Los estudiantes del Instituto Nacional Mejía, colegio del centro de Quito, protagonizaron una manifestación en los exteriores del centro de estudio, cerca de las 13:00. Los alumnos anunciaron que se suman al paro convocado por la Conaie.

Los estudiantes corrían entre las calles Antonio Ante y Vargas por la llegada de policías a bordo de motocicletas y bombas lacrimógenas. De todas las intersecciones aparecían los agentes, que recibieron piedras por parte de los estudiantes.

Los adoquines de las esquinas, un mueble de madera, estructuras metálicas y partes de cemento de las veredas, sirvieron como elementos de disuasión de los manifestantes.

La protesta antineoliberal comenzó desde horas de la madrugada, cuando se reportaron cortes de vías en las provincias Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Napo y Tungurahua.

Estos se fueron incrementando de manera paulatina. De acuerdo con un reporte del Servicio Integrado de Seguridad, para las 08H37 hora local ya había 17 vías cerradas en 15 de las 24 provincias del país y permanecían bloqueados varios accesos a la capital, Quito.

Demandas La Conaie inició este paro indefinido paro indefinido a nivel nacional para exigir al gobierno del presidente Guillermo Lasso el cumplimento de una agenda de diez demandas que consideran urgentes para el país:

Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel a $ 1,50 y la gasolina extra y ecopaís a $ 2,10. Derogar los decretos 1158, 1183, 1054 y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre otros. Alivio económico para más de cuatro millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). No al embargo de los bienes como casas con terrenos y vehículos por falta de pago. Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papás, choclos, tomate y más; no al cobro de regalías en las flores. Para que millones de campesinos pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo. Empleo y derechos laborales. Políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera , auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los decretos 95 y 151. Respeto a los 21 derechos colectivos: educación integral bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas. Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos : Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), carreteras, salud, entre otras. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados. Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud de la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantienen en zozobra al Ecuador.

En el conjunto de fotografías que reproducimos a continuación , se puede apreciar, por la geografía de fondo en cada una de las imágenes, que el paro tiene connotación nacional, aunque en su primer día, los puntos de concentración no se ven muy concurridos.

LINK ORIGINAL: Que Pasa

Entornointeligente.com