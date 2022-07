Avante faz convenção para oficializar candidatura de Janones à Presidência

Entornointeligente.com /

23/07/2022

Começou, na manhã deste sábado (23), a convenção que vai oficializar André Janones como candidato à Presidência pelo Avante. O evento acontece no MinasCentro, em Belo Horizonte , e também vai homologar a candidatura de deputados federais e estaduais, governador e senador do partido.

Quarto colocado na mais recente pesquisa de intenção de voto do Instituto Datafolha, o deputado de primeiro mandato André Janones será oficialmente lançado como candidato a presidente da República pelo Avante (ex-PT do B; a sigla mudou de nome em 2017).

Às 11h, candidatos a deputados eram chamados ao palco para falar e Janones ainda não tinha discursado.

Sobre André Janones

André Janones é deputado federal, advogado e aluno do curso de doutorado da Universidade de Buenos Aires. Durante a pandemia, foi o parlamentar que defendeu a implantação do Auxílio Emergencial, uma política de distribuição de renda que beneficiou mais de 60 milhões de brasileiros. Ele é o autor da emenda que tornou o Auxílio Emergencial uma ação permanente.

Nascido em 5 de maio de 1984 em Ituiutaba, na Região do Triângulo Mineiro, André Luis Gaspar Janones, filho de Divina Gaspar Janones, teve uma infância similar a de muitos brasileiros.

De família humilde, e mãe empregada doméstica, o pai cadeirante, André Janones estudou em escola pública, onde concluiu os ensinos fundamental e médio. O primeiro emprego foi como cobrador de ônibus em Ituiutaba, onde permaneceu entre 2003 e 2005.

Em 2004, Janones conseguiu uma bolsa de estudos no valor de 50% da mensalidade, na então Fundação Educacional de Ituiutaba (FEIT), hoje renomada Universidade do Estado de Minas Gerais, polo Ituiutaba.

Em 2008, já formado, foi aprovado pela Ordem dos Advogados do Brasil e abriu o primeiro empreendimento, o escritório então chamado André Janones & Advogados associados foi a porta de entrada de André Janones para a vida pública, como um civil atuante.

Em 2016, Janones se candidatou a prefeito de Ituiutaba, mas não se elegeu.

Em outubro de 2018, o então advogado André Janones veio a se tornar o 3° deputado mais votado do estado de Minas Gerais, com 178.660 vindos dos 853 municípios do estado.

