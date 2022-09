Avançado Vitinha dispensado da seleção de sub-21 devido a lombalgia

Entornointeligente.com /

O avançado Vitinha, do Sporting de Braga, foi esta quarta-feira dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa de futebol de sub-21 devido a lesão, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«O avançado Vitinha (SC Braga) foi dispensado esta quarta-feira dos trabalhos da Seleção Nacional sub-21, em virtude das queixas de lombalgia apresentadas desde o início do estágio» , refere a FPF.

Na mesma nota, o organismo federativo adianta que, após avaliação da evolução do problema físico nos últimos dois dias, os clínicos da FPF consideraram o futebolista «inapto para a partida de preparação frente à Geórgia, no próximo sábado, na Covilhã».

Subscrever Portugal defronta a Geórgia em jogo particular a disputar no sábado no Estádio Santos Pinto (17:00), na Covilhã, e a receita de bilheteira reverte para os Guardiões da Serra da Estrela, com o intuito de mitigar a devastação provocada pelos incêndios em agosto.

