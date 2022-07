Avançado Simon Banza reforça Sp. Braga

Entornointeligente.com /

O avançado Simon Banza é reforço do Sporting de Braga a título definitivo, depois de uma época no Famalicão, por empréstimo dos franceses do Lens, avançou esta terça-feira à agência Lusa fonte do clube bracarense ligada ao processo.

O ponta de lança franco-congolês, de 25 anos, está a cumprir exames médicos e vai reunir-se na noite de com o plantel que se encontra em estágio, na cidade algarvia de Portimão, adiantou a mesma fonte.

Simon Banza vai assinar um contrato válido até ao final da temporada 2026/27, com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, após uma temporada em que marcou 17 golos e realizou cinco assistências em 33 partidas oficiais pelo Famalicão.

Subscrever O dianteiro concluiu o período de formação no clube do norte de França, iniciando depois um trajeto que se repartiu entre a equipa B e a equipa principal, pela qual jogou na I Liga gaulesa, em 2020/21, antes de se mudar para Portugal na época transata, por empréstimo.

