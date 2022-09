Avaliação das casas caiu três euros e número de pedidos recua há três meses

Entornointeligente.com /

O valor mediano de avaliação bancária foi de 1414 euros em Agosto, menos três euros que o observado no mês precedente, um sinal de algum abrandamento no valor das casas no âmbito da concessão de novos empréstimos. Este sinal é acompanhado de outros dois sinais de abrandamento, um deles é o do crescimento homólogo, que foi de 15,8%, abaixo dos 16,1% verificados em Junho, e o outro o número de pedidos de avaliação, que voltou a cair.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta terça-feira, a queda do número de avaliações, que significa menos pedidos de crédito, acontece há três meses consecutivos , e depois de em Maio ter fixado o número mais elevado da série. No total, foram realizadas 26 mil avaliações , uma redução de 10,4% face ao mesmo período do ano anterior e menos 20,7% que em Maio último, mês em que se registou o máximo da série. Face ao mês anterior, os peritos avaliadores registaram menos 2363 avaliações bancárias, o que corresponde a um decréscimo de 8,3%.

Esta redução acontece numa altura em que as taxas de juro mais utilizadas nos empréstimos, as Euribor, estão a subir de forma significativa, em reacção a um contexto económico bem mais negativo.

De acordo com o INE, para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária de Agosto, foram consideradas 26.272 avaliações, menos 10,4% que no mesmo período do 2021, das quais 16.651 foram apartamentos e 9621 moradias. Em comparação com o mês anterior, realizaram-se menos 2363 avaliações bancárias, o que corresponde a um decréscimo de 8,3%.

No mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1577 euros por metro quadrado, tendo aumentado 16,3% relativamente a Agosto de 2021, sendo que os valores mais elevados foram observados no Algarve (1913 euros) e na Área Metropolitana de Lisboa (1875 euros), tendo o Alentejo registado o valor mais baixo (1 019 euros).

Em sentido contrário, o valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 1126 euros por metro quadrado em Agosto, uma diminuição de 0,3% face ao mês anterior. Em termos homólogos, o acréscimo foi de 14,1%.

Os valores mais elevados das moradias observaram-se no Algarve (2037 euros) e na Área Metropolitana de Lisboa (1926 euros), tendo o Alentejo e o Centro registado os valores mais baixos (898 euros e 913 euros, respectivamente).

Taxas Euribor fixam novos máximos

As taxas Euribor voltaram a subir esta terça-feira em todos os prazos para máximos de mais de 10 ano, agravando os custos dos novos empréstimos e dos existentes, no caso destes últimos, à medida que são revistos.

De acordo com os dados divulgados pela Lusa, a Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal, subiu para 1,851%, mais 0,048 pontos e um máximo desde Março de 2009.

A taxa a três meses avançou 1,228%, mais 0,060 pontos e um novo máximo desde Janeiro de 2012.

O praxo mais longo, a 12 meses, fixou-se em 2,625%, mais 0,062 pontos e um novo máximo desde Fevereiro de 2009.

