Avaí oficializa a Paolo Guerrero con un curioso video sobre el ceviche peruano [video]

Tras pasar una serie de pruebas físicas y médicas, el club brasileño oficializó la contratación del 9 y así, el cuadro del «León de la Isla» se convierte en el tercer equipo de la serie A de Brasil en contar con los servicios del delantero peruano. Lee también: André Carrillo cree que la salida de Gareca no debe ser motivo para renunciar «cómo preparar un verdadero ceviche manezinho!», mencionó el club a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que se aprecia a un torcedor del club buscando los ingredientes para preparar este plato típico. COMO PREPARAR UM VERDADEIRO CEVICHE MANEZINHO! ???? #NovoReforçoDoLeão pic.twitter.com/gtv7tVNPIT

— Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) July 21, 2022 Paolo Guerrero ya habría llegado a un acuerdo con la dirigencia del Avi, pero el último paso para sellar toda la contratación era los resultados de los exámenes médicos, situación que fue superada según el galeno del conjunto brasileño. El cuadro del Avaí marcha en el puesto doce del Brasileirao con 21 unidades, apenas a siete puntos de zona de clasificación a Copa Libertadores y en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Más en Andina: En las próximas horas, el delantero Paolo Guerrero hará oficial su llegada al club Avaí de la Primera División de Brasil, luego que el jugador pasara los exámenes médicos. https://t.co/b44ZfQOEoh pic.twitter.com/UNNCAxwwCP

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 19, 2022 (FIN) LIQ Publicado: 20/7/2022

