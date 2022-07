Avaí anuncia que Paolo Guerrero usará la camiseta 99 en alusión al aniversario del club

Entornointeligente.com /

Así lo informó el mismo club a través de sus redes sociales, en el que también se aprecia una fotografía de la camiseta que usará el delantero peruano en el Brasileirao, con el que invitan a la afición brasileña a la presentación oficial de su nueva estrella. Lee también: Paolo Guerrero comenzó a entrenar con fuerza para su debut con el Avaí «¡ GUERRERO 99! ¡En alusión al 99 cumpleaños de León, Paolo Guerrero eligió la camiseta 99! Mañana hay PRESENTACIÓN OFICIAL, 11 hs, en NUESTRA CASA. ¡Y hay descuento para los que lleven el 99 en la camiseta! ¡QUIERO VER AL GENERAL AQUÍ!», mencionaron en su cuenta oficial de Twitter. GUERRERO 9??9??! Em alusão aos 99 anos do Leão, o Paolo Guerrero escolheu a camisa 99! Amanhã tem APRESENTAÇÃO OFICIAL, 11h30, na NOSSA CASA. E tem desconto para quem plotar 99 na camisa! QUERO VER GERAL AQUI! #TimedaRaça ??: Leandro Boeira/ @AvaiFC pic.twitter.com/t6CGdm9nfI

— Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) July 22, 2022 Tras pasar una serie de pruebas físicas y médicas, el club brasileño oficializó la contratación del 9 y así, el cuadro del «León de la Isla» se convierte en el tercer equipo de la serie A de Brasil en contar con los servicios del delantero peruano. Tras se oficializado como flamante refuerzo del Avaí de Brasil, el delantero peruano comenzó con fuerza su nueva etapa este jueves tras sumarse a los entrenamiento del conjunto de Léon de la Isla, que en esta temporada volvió a la primera división. Lee también: ¡Histórico! Kimberly García ganó nuevo campeonato mundial para el Perú Guerrero se ilusiona con el debut de su nuevo club, es por ello que se entrega al máximo a los trabajo para llenarle los ojos a su técnico y para recuperar su nivel que mostraba antes de ser operado de la rodilla, el cual lo alejó por medio año de las canchas. El ‘Léon de la Isla’, que históricamente ha oscilado entre la primera y segunda división brasileñas, marcha momentáneamente en la casilla 13 del Brasileirao, con 21 puntos en 18 partidos, a tres unidades de la zona de descenso. Más en Andina: ? El Avaí de Brasil oficializó el fichaje del delantero peruano Paolo Guerrero a través de sus redes sociales con un curioso video en el que se aprecia la preparación «del «verdadero ceviche». https://t.co/VxHbKHyr3N pic.twitter.com/lCIXZd7Cn3

