Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Desconto no Fies Pancadaria na Disney Previsão do tempo Auxílio Brasil: veja quem recebe parcela de julho nesta segunda-feira Pagamentos referentes a julho seguem até esta sexta-feira (29); 18,13 milhões de famílias vão receber o benefício, totalizando o investimento em R$ 7,6 bilhões. Por Renata Baptista, g1

25/07/2022 05h03 Atualizado 25/07/2022

1 de 2 O repasse médio recebido pelas famílias em julho é de R$ 408,80. — Foto: André Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo O repasse médio recebido pelas famílias em julho é de R$ 408,80. — Foto: André Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo

Os beneficiários do Auxílio Brasil que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 6 recebem, nesta segunda-feira (25), a parcela referente a julho.

Os pagamentos tiveram início na última segunda-feira (18). Beneficiários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1, 2, 3, 4 e 5 já tiveram as verbas liberadas na semana passada .

Os demais beneficiários vão receber os valores até esta sexta-feira (29), de acordo com o calendário abaixo :

2 de 2 Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em 2022 — Foto: Economia/g1 Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em 2022 — Foto: Economia/g1

Em julho, mais de 18,13 milhões de famílias vão receber o Auxílio Brasil , de acordo com o Ministério da Cidadania, totalizando o investimento em R$ 7,6 bilhões.

O programa garante um repasse mínimo de R$ 400 a cada beneficiário. O repasse médio recebido pelas famílias em julho será de R$ 408,80.

De agosto a dezembro, o programa pagará benefício mínimo de R$ 600 , conforme portaria publicada no «Diário Oficial da União» desta quarta-feira (20) .

Segundo dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, o Nordeste é a região com o maior número de beneficiários: quase 8,6 milhões de famílias. Na sequência aparecem as regiões Sudeste (5,2 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,2 milhão) e Centro-Oeste (941 mil).

Entre os estados, a Bahia lidera no número de famílias contempladas, com 2,26 milhões ao todo. Também há mais de um milhão de contemplados nos estados de São Paulo (2,18 milhões), Pernambuco (1,44 milhão), Minas Gerais (1,43 milhão), Rio de Janeiro (1,33 milhão), Ceará (1,32 milhão), Pará (1,15 milhão) e Maranhão (1,1 milhão).

LEIA TAMBÉM:

Cadastro Único: conheça os novos prazos e como conferir a situação cadastral NIS: o que é e como consultar o número Auxílio Brasil X Bolsa Família: veja comparação Perguntas e respostas sobre o programa TUDO SOBRE O AUXÍLIO BRASIL

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza . Famílias em situação de pobreza também podem receber desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos .

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105 . As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Quem recebe

Há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil :

Se já tinha o Bolsa Família : Auxílio Brasil será pago automaticamente Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família : vai para a lista de reserva Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber

Veja como fazer o pré-cadastro no Cadastro Único

Como obter informações

Por telefone:

O beneficiário pode ligar no telefone 121 , do Ministério da Cidadania, para saber se tem direito ao Auxílio Brasil e o valor que será pago. Também é possível obter informações sobre o benefício na Central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111 .

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível para download gratuitamente para Android e iOS ), é possível fazer o login utilizando a senha do Caixa Tem. Caso não tenha, basta efetuar um cadastro. No aplicativo Caixa Tem poderão ser consultadas informações sobre o benefício, como saldo e pagamento de parcelas.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com