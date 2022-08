Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Mudança no WhatsApp Auxílio Brasil O que é o ICMS Olivia Newton-John Auxílio Brasil: parcela de R$ 600 começa a ser paga nesta terça-feira; veja calendário Um total de 20,2 milhões de beneficiários em condição de vulnerabilidade social vai receber o mínimo de R$ 600 neste mês. Veja onde obter mais informações sobre o benefício, como calendário, saldo e pagamento de parcelas. Por Renata Baptista, g1

09/08/2022 00h00 Atualizado 09/08/2022

1 de 1 O valor médio do Auxílio Brasil para as famílias em agosto é de R$ 607,88. — Foto: André Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo O valor médio do Auxílio Brasil para as famílias em agosto é de R$ 607,88. — Foto: André Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo

Com a antecipação do calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em agosto, tem início nesta terça-feira (9) a liberação de verbas para os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Os demais grupos receberão os pagamentos até o dia 22 (veja calendário abaixo).

As datas das parcelas do Auxílio Brasil referentes aos outros meses restantes do ano (setembro, outubro, novembro e dezembro) não foram afetadas.

LEIA TAMBÉM:

Auxílio 2022 pode reduzir pobreza, mas conta para os mais pobres virá depois, alerta economista da FGV Governo e Congresso driblam regras eleitorais e orçamentárias às vésperas da disputa nas urnas

Também começam, nesta terça-feira (9), o pagamento do auxílio gás no valor de R$ 110 a 5,6 milhões de famílias (veja o calendário aqui) e o auxílio caminhoneiro com duas parcelas referentes aos meses de julho e agosto (leia mais aqui) .

Um total de 20,2 milhões de beneficiários em condição de vulnerabilidade social vai receber o mínimo de R$ 600 neste mês referente ao Auxílio Brasil .

O adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil , que eleva o valor mínimo do benefício de R$ 400 para R$ 600, será válido entre agosto e dezembro deste ano. Esse acréscimo no valor do Auxílio Brasil está dentro da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e prevê gastos de R$ 41,2 bilhões em medidas de auxílio à população pobre e a algumas categorias profissionais .

Auxílio Brasil bate recorde de buscas em julho Empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil: veja perguntas e respostas Auxílio Brasil X Bolsa Família: veja comparação Perguntas e respostas sobre o programa Novo cartão começa a ser entregue; veja perguntas e respostas TUDO SOBRE O AUXÍLIO BRASIL

O investimento total para o pagamento do Auxílio Brasil em agosto de 2022 é superior a R$ R$ 12,1 bilhões. O valor médio é de R$ 607,88. Além do benefício principal, há benefícios complementares pagos de acordo com os perfis das famílias, como o Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior e o Auxílio Inclusão Produtiva Rural.

O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza . Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos .

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105, e as em situação de pobreza renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil :

Se já tinha o Bolsa Família : Auxílio Brasil será pago automaticamente Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família : vai para a lista de reserva Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber

Clique aqui e veja como se inscrever no CadÚnico

Como obter informações

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121 , do Ministério da Cidadania, para saber se tem direito ao Auxílio Brasil e o valor que será pago. Também é possível obter informações sobre o benefício na Central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111 .

Por aplicativos

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível para download gratuitamente para Android e iOS ), é possível fazer o login utilizando a senha do Caixa Tem. Caso não tenha, basta efetuar um cadastro. No aplicativo Caixa Tem poderão ser consultadas informações sobre o benefício, como saldo e pagamento de parcelas.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com