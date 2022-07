Entornointeligente.com /

Auxílio a taxistas poderá ser pago a motoristas que não são os proprietários do alvará O governo federal prevê iniciar os pagamentos do auxílio em 16 de agosto. Cada beneficiário deve receber até 6 parcelas. Por g1

28/07/2022 06h38 Atualizado 28/07/2022

1 de 1 Taxistas — Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Taxistas — Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O auxílio mensal de R$ 1 mil para taxistas de todo o país poderá ser pago também a profissionais que atuem na profissão, mas não sejam os proprietários do alvará que autoriza a atividade.

A informação consta de uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência publicada no «Diário Oficial da União» na quarta-feira (27).

Inicialmente, o governo federal havia informado que o benefício seria pago aos «detentores de concessões ou autorizações (alvará)».

A portaria publicada informa que o benefício será devido aos taxistas detentores dessas concessões, permissões ou autorizações e que atuam na profissão e também àqueles que têm autorização para trabalhar e estejam vinculados a um desses alvarás .

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, terão direito ao benefício os motoristas de táxi com Carteira Nacional de Habilitação válida e alvará para prestação do serviço cadastrado nas prefeituras em vigor no dia 31 de maio de 2022.

O governo federal prevê iniciar os pagamentos do auxílio em 16 de agosto. Cada beneficiário deve receber até 6 parcelas.

O governo não divulgou o número de taxistas beneficiados, pois depende de informações que serão fornecidas pelas prefeituras referentes aos profissionais que têm alvará para atuar nessas localidades. As informações deverão ser prestadas pelos 5.570 municípios brasileiros.

Esta reportagem está em atualização.

