Pokémon GO: ¿qué son, para qué sirven y cómo conseguir los Caramelos XL?

Pokémon GO recibirá una serie de cambios a partir de diciembre del presente año. El primero de ellos es que los jugadores podrán alcanzar el nivel 50 y con ello también será el debut de los Caramelos XL , pero muy pocos saben qué son.

El aumento de nivel no solo será para los personajes de Pokémon GO , ya que todas las criaturas disponibles en el juego de realidad aumentada también podrán alcanzar el level 50. Niantic ya se encuentra realizando pruebas con esta función en Australia y aquí te contamos los primeros detalles de ello.

¿Qué son los Caramelos XL? Los Caramelos XL son los nuevos dulces que llegarán al juego. A diferencia de los que ya conoces, estos tienen una forma de triángulo y son personalizados, es decir, cada pokémon tendrá su propio caramelo.

¿Para qué sirven los Caramelos XL? Según se lee en la web oficial de Pokémon GO , los Caramelos XL son necesarios para potenciar a los pokémon para que su PC aumente aun más que antes; es decir, su función es llevar a cada criatura que quieras al nivel 50. Ojo, esto solo se puede cuando el usuario alcanzó el level 40

Por el momento, no se sabe si estos dulces se podrán utilizar para comprar un movimiento extra o intercambiar criaturas, funciones que sí tienen los caramelos que actualmente están disponibles en el juego creado por Niantic

¿Cómo se consiguen los Caramelos XL? Durante estos días, se había dicho que la única manera de conseguir estos dulces era convertir, por ejemplo, 100 caramelos Magmar en 1 Caramelo XL de esta criatura. Sin embargo, existen otras formas de obtener este objeto

ZoëTwoDots, una conocida streamer de Pokémon GO , publicó en Twitter que otra manera de conseguir Caramelos XL es a través de capturas, eclosión, transfiriendo criaturas, haciendo intercambios y al subir de nivel de 40 en adelante

A pesar de que se trata de una fase de prueba, es casi un hecho que Niantic permitirá a los jugadores de Pokémon GO conseguir estos dulces por medio de las acciones regulares que se hacen en el juego de realidad aumentada. De igual manera, se espera que en los próximos días el estudio revele más detalles sobre este objeto

