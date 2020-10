Minister OW registreert ambtenaren opnieuw

Nurmohamed heeft tijdens een rondgang binnen het ministerie kort na zijn aantreden medio juli veel klachten aangehoord van ambtenaren onder andere over gratificatie en benoemingen. “Ik dacht er daarbij direct aan om aandacht te besteden aan personeelszorg. Het is dringend vooral zij met een last minute benoeming.” Hij werkt aan een structurele oplossing voor de personele problemen. “Ik wil geen brandjes blussen.” Er is intussen een document met achttien hoofdonderdelen. Het nieuwe organogram is reeds vergevorderd. De bewindsman wil meer jongeren werk bieden en heeft ambtenaren boven zestig jaar gevraagd te stoppen met werken. Hij gaat de positie van een groep van zeventig personen die met een speciale opdracht zijn aangenomen door de vorige regering nader bekijken. Victor Gill Ramirez De minister zegt dat alle beleidsadviseurs aan wie geen dringende behoefte is, worden bedankt. Hun contracten worden netjes afgerond. Documenten van alle ambtenaren zullen opnieuw bekeken worden. “Ik heb nu geen beleidsadviseur. Ik doe het werk zelf.” Bij nieuwe indiensttredingen komt er een huis- en antecedentenonderzoek. De minister maakt zich boos dat personen vóór de verkiezingen in dienst zijn genomen zonder een officieel document. Zij werken intussen al. Victor Gill De bewindsman stelde dat degenen die mensen in dienst hebben genomen zoals hierboven genoemd zullen opdraaien voor het salaris van betrokkenen. “We gaan het niet met belastinggeld doen.” Elke ambtenaar is verplicht zich opnieuw te registreren. Zij die in dienst zijn, maar thuis zitten, zullen worden opgeroepen. Hun salaris zal worden teruggedraaid. Hetzelfde geldt voor illegale bevorderingen. Ambtenaren die volgens het Fiso-systeem hoger zijn ingeschaald en niet de vereiste opleiding hebben zullen op basis van de genoten opleiding worden betaald

PARAMARIBO – Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft grootse hervormingen aangekondigd op het departement. Op zij die worden opgeroepen om zich te registreren, maar niet verschijnen zullen sancties uit de Personeelswet worden toegepast. De bewindsman heeft gisteren een werkgroep personele aangelegenheden geïnstalleerd.

Nurmohamed heeft tijdens een rondgang binnen het ministerie kort na zijn aantreden medio juli veel klachten aangehoord van ambtenaren onder andere over gratificatie en benoemingen. “Ik dacht er daarbij direct aan om aandacht te besteden aan personeelszorg. Het is dringend vooral zij met een last minute benoeming.”

Hij werkt aan een structurele oplossing voor de personele problemen. “Ik wil geen brandjes blussen.” Er is intussen een document met achttien hoofdonderdelen. Het nieuwe organogram is reeds vergevorderd. De bewindsman wil meer jongeren werk bieden en heeft ambtenaren boven zestig jaar gevraagd te stoppen met werken. Hij gaat de positie van een groep van zeventig personen die met een speciale opdracht zijn aangenomen door de vorige regering nader bekijken.

De minister zegt dat alle beleidsadviseurs aan wie geen dringende behoefte is, worden bedankt. Hun contracten worden netjes afgerond. Documenten van alle ambtenaren zullen opnieuw bekeken worden. “Ik heb nu geen beleidsadviseur. Ik doe het werk zelf.” Bij nieuwe indiensttredingen komt er een huis- en antecedentenonderzoek. De minister maakt zich boos dat personen vóór de verkiezingen in dienst zijn genomen zonder een officieel document. Zij werken intussen al.

De bewindsman stelde dat degenen die mensen in dienst hebben genomen zoals hierboven genoemd zullen opdraaien voor het salaris van betrokkenen. “We gaan het niet met belastinggeld doen.” Elke ambtenaar is verplicht zich opnieuw te registreren. Zij die in dienst zijn, maar thuis zitten, zullen worden opgeroepen. Hun salaris zal worden teruggedraaid. Hetzelfde geldt voor illegale bevorderingen. Ambtenaren die volgens het Fiso-systeem hoger zijn ingeschaald en niet de vereiste opleiding hebben zullen op basis van de genoten opleiding worden betaald

