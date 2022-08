Autoridades recomiendan no consumir asado brasileño si no se dispone de farofa

Entornointeligente.com /

Ayer arribó a Uruguay el primer cargamento de asado importado de Brasil. La habilitación para el ingreso de este corte desde el país norteño es una medida del gobierno con la que se pretende abaratar algunos cortes de carne y contener el alza de la inflación. Las autoridades destacaron que se trata de carne «de muy buena calidad y más económica», aunque recomendaron «enfáticamente» no consumirla cuando no se dispone de farofa. «Hay que aclarar que no tenemos ningún tipo de información acerca de posibles efectos negativos de consumir asado brasileño sin farofa. Pero si ellos le ponen eso siempre, por algo debe ser», explicaron desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Desde la cartera adelantaron que también se darán recomendaciones si se concreta una habilitación para importar chorizos de Brasil. «La población tiene que tener bien en claro que no se puede comer la misma cantidad de chorizo brasileño que uruguayo. Tampoco tenemos evidencias de complicaciones que se hayan presentado tras el consumo de ese embutido, pero si ellos sólo comen esos choricitos chiquitos que se hacen en un pincho, debe haber un motivo».

La cifra: 97% de los uruguayos están convencidos de que el asado brasileño está hecho con carne de diferentes animales procesada y condimentada.

