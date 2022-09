Autoridades pró-russas acusam exército ucraniano de atacar hotel em Kherson

Entornointeligente.com /

As autoridades pró-Rússia acusaram as forças de Kiev de terem disparado, este domingo, um míssil contra um hotel em Kherson, cidade ocupada pelos russos no sul da Ucrânia, deixando dois mortos, entre eles um ex-deputado.

«Hoje, aproximadamente às 5.30 horas locais, as forças armadas ucranianas dispararam um míssil contra o Play Hotel by Ribas», em Kherson, denunciou a administração regional de ocupação russa em comunicado.

«De acordo com dados preliminares, duas pessoas morreram neste ato terrorista, e os paramédicos continuam a procurar vítimas nos escombros», acrescentou.

Subscrever Kiril Stremusov, um funcionário da administração regional russa, afirmou que, entre os mortos, está o ex-deputado ucraniano Oleksi Juravko, simpatizante de Moscovo.

Ainda segundo autoridades pró-Rússia, no momento do ataque, este hotel também abrigava jornalistas da imprensa russa.

A emissora estatal russa RT exibiu imagens que mostram um dos seus repórteres de imagem a ser retirado de uma pilha de escombros.

O anúncio deste ataque dá-se no momento em que autoridades pró-Rússia de quatro áreas controladas por Moscovo na Ucrânia, incluindo a região de Kherson, organizam «referendos», desde sexta-feira, para ratificar a anexação desses territórios por parte da Rússia.

Consideradas «simulacros» por Kiev e pelos seus aliados ocidentais, estas eleições devem ser realizadas até terça-feira.

A cidade de Kherson ficou sob o controle das forças russas no início da ofensiva de Moscovo na Ucrânia, no final de fevereiro. Fica numa área onde as forças de Kiev fazem, há várias semanas, uma contraofensiva em larga escala.

