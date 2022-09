Autoridades departamentales cruceñas piden censo en 2023 y fin del centralismo

Entornointeligente.com /

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo ayer «no nos hemos cerrado y estamos dispuestos al diálogo», respecto a la posición asumida por el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo. Lo hizo durante su discurso en la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental, según reporte de El Deber. El pedido expresado por Camacho demanda un diálogo técnico para determinar la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda, «pero seamos realistas, no nos quieren escuchar». Elogió el trabajo «técnico impecable» realizado por la comisión interinstitucional encabezado por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y demandó un debate abierto para definir las fechas en las cuales sería posible realizar el censo. «El centralismo mantiene de manera política y no técnica» la fecha del censo para 2024 a pesar de los pedidos de la región. Por ello, Camacho invitó a la población a «mantener la unidad, que es nuestra mayor fortaleza» e invitó a la población «a que participe del cabildo en libertad y unidad». El Gobernador dedicó una parte importante de su discurso a exponer la labor desarrollada desde la Gobernación para prevenir y combatir los incendios forestales que afectan al departamento. Aludió a la inversión realizada, la dotación de equipamiento y la descentralización de los equipos de emergencia para una pronta intervención. Tras un repaso a las conquistas alcanzadas gracias a las luchas cívicas «que benefician a toda Bolivia», interpeló a «esas autoridades traidoras y serviles al centralismo». No aludió a ninguna persona en particular, pero si insistió en su posición de desacuerdo con los traidores. «Los cruceños ya nos volvimos expertos para reconocer a esas autoridades traidoras y sancionarlas civil y políticamente, lo hicimos en el pasado y lo hacemos ahora», afirmó. En tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, se mostró enfático para reclamar la realización de un censo oportuno y transparente. En el discurso realizado en la Sesión de Honor por las efemérides cruceñas, Matkovic destacó el espíritu cruceño que con hospitalidad recibe a ciudadanos de todo el país, y cuestionó duramente la actitud del centralismo, según El Deber. «¡Señores del Gobierno centralista, dejen de mentirle al país!», así de contundente se mostró el titular de la Asamblea cruceña al cuestionar la actitud del ejecutivo nacional en contra de Santa Cruz. «Acá hay progreso, no separatistas. Acá existen oportunidades, no terroristas», remató Matkovic en clara alusión a la forma de ser del cruceño. La parte central de la intervención se enfocó en las alusiones al censo y su postergación. «Nos quieren mentir que el censo no debería politizarse», manifestó Zvonko.

Interés político

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Svonko Matkovic, aludió a la relevancia que el censo tiene para la población. «A la hora de exigir salud, educación y servicios básicos, no existen colores políticos. La necesidad es de todos» y, por ende, los recursos retribuyen a los ciudadanos.

Los cuestionamientos hacia el Gobierno central de parte de Matkovic apuntaron al interés político que existiría detrás de la determinación de posponer el censo. Incluso, vinculó los datos censales con la posibilidad de transparentar el padrón electoral y rediseñar la cartografía electoral.

