Autoridades del Ministerio de Defensa serán citadas a comisión del Senado, tras filtración de 400 mil correos del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA.

La información filtrada en el Día de las Glorias del Ejército suma más de 350 gigabytes y abarca más de cinco años de comunicaciones militares. La filtración es obra del grupo de hackers «Guacamaya» y corresponde a una operación denominada «Fuerzas Represivas», la cual realizó una serie de ciberataques a fuerzas policiales y militares en Centro y Sudamérica. «Filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Colombia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones», declaró el grupo hacktivista a través de un comunicado. Ante los hechos, el senador Kenneth Pugh (Ind-RN), miembro de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, señaló a El Mostrador que están monitoreando la situación, aunque sostuvo que no debería existir en los correos información sensible ya que esta se maneja por otros medios. Sin embargo, planteó que se debe hacer la pericia informática y confirmó que serán citados a la instancia parlamentaria tanto el subsecretario Gabriel Gaspar como la titular de la cartera Maya Fernández y el jefe del EMCO. En tanto, el diputado Jorge Brito (RD), integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara, dijo que están analizando la información expuesta y determinando si reviste o no alguna afectación relevante. Asimismo, la diputada Carmen Hertz (PC) confirmó que se llevará acabo una sesión de carácter reservado con el organismo afectado. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La organización «DDoSecrets» (Distributed Denial of Secrets) y la plataforma «EnlaceHacktivista» revelaron la última filtración del grupo de hackers informáticos «Guacamaya» , que incluye una serie de documentos policiales y militares de distintos países de la región. Entre los documentos filtrados se encuentran 400 mil correos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas de Chile, organismo liderado por el General de División Guillermo Paiva Hernández.

«Filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Colombia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones», declaró el grupo de hackers conocido por la filtración de datos ocultos de una mina de níquel en Guatemala, a través de un comunicado publicado el pasado 19 de septiembre, día de las Glorias del Ejército en Chile.

Abarcando más de cinco años de comunicaciones militares, la filtración sacaría a la luz correos internos del organismo de trabajo y asesoría permanente del Ministro de Defensa, en materias que tienen relación con la preparación y el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas del país, además de reuniones e informes de la situación militar tanto en el sur de Chile —donde rige el Estado de Excepción— como en el norte con el despliegue militar por la crisis migrante.

Ante los hechos, el senador Kenneth Pugh (Ind-RN), miembro de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, señaló a El Mostrador que están monitoreando la situación, aunque sostuvo que en la filtración no debería existir información sensible ya que esta se maneja por otros medios. Sin embargo, planteó que se debe hacer la pericia informática ante la enorme cantidad de correos y confirmó que serán citadas al Congreso las autoridades del Ministerio de Defensa.

«Se tomó la decisión de convocar al Subsecretario de Defensa Gabriel Gaspar para el próximo martes 27 de septiembre, considerando los antecedentes preliminares de la filtración», comentó el legislador, agregando que se pondrá el foco en la discusión de la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información que se encuentra en primer trámite constitucional.

El senador Pugh dijo que en una segunda instancia se convocará tanto a la ministra Maya Fernández como al jefe del EMCO, «para exponer cuales fueron las áreas expuestas en la filtración».

El diputado Jorge Brito (RD), miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara, también abordó el tema, afirmando que están determinando si la filtración constituye o no un atentado a la seguridad nacional.

«Estamos analizando la información expuesta y determinando si reviste o no alguna afectación relevante al sistema de defensa nacional. Pediremos a la Comisión de Defensa que sesione en el Estado Mayor Conjunto para analizar las capacidades de ciberdefensa con que cuenta el Estado», explicó el parlamentario, en conversación con este medio.

L diputada Carmen Hertz (PC) informó que de igual forma pidió a la Comisión de Defensa de la Cámara una sesión en el Estado Mayor Conjunto de carácter reservado, para evaluar la situación. «De ser cierta la información es de alta sensibilidad para nuestra seguridad nacional».

Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni el EMCO se han pronunciado sobre la masiva filtración de correos.

Cabe mencionar que «Guacamaya» es el grupo de hackers que estuvo detrás de la filtración de datos de «Mining Secrets», una investigación sobre datos ocultos de una mina de níquel en Guatemala. En tanto, DDoSecrets es conocida por la filtración de documentos policiales estadounidenses «BlueLeaks» en 2020 y por haber publicado información del gobierno ruso.

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerza Armadas de Chile, en sus siglas EMCO, fue creado en 2010 para suceder al llamado Estado Mayor de la Defensa Nacional de Chile, se define como el organismo de trabajo y asesoría permanente del Ministro de Defensa de Chile en aquellas materias que tienen relación con la preparación y el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas.

