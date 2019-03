Autoridades de Costa Rica decomisan 60 kilos cerca a la frontera con Panamá

Entornointeligente.com /

Los oficiales de la policía de Fronteras del hermano país de Costa Rica dieron con la aprehension de dos sujetos y el decomiso de 60 kilos de cocaína cuando realizaban un retén en el cruce del distrito de Chacarita, en Cantón de Golfito, provincia de Puntarenas, cerca a la frontera panameña.

Los sujetos de apellido Morera y Contreras, ambos de nacionalidad costarricense, fueron detenidos por el presunto delito de tráfico nacional de drogas.

Buscan frenar el transporte ilícito de droga

El decomiso se dio cuando los uniformados lograron dar con la mercancía ilícita con la ayuda de la unidad canina de nombre “Koldo”, que con su agudo olfato detectó los paquetes que iban ocultos en un doble forro debajo de la llanta de repuesto del vehículo.

Las autoridades indicaron que el canino de hecho, olfateó todo el carro y al llegar a la cajuela del auto se sentó , en señal de que dentro del vehículo se llevaba una sustancia ilícita.

Tras la revisión, los oficiales encuentran la cocaína y se procede con la detención de los sujetos , quienes quedaron aprehendidos y fueron trasladados a la Fiscalía, sostuvo Allan Obando, jefe de la Policía de Fronteras.

