Autoridades anticorrupción detienen a gobernador regional encargado de Junín #destacados

Mercado Méndez fue interceptado cuando salía de su vivienda ubicada en la urbanización Millotingo, en el distrito de El Tambo ; luego que las autoridades recabaran información de los consejeros regionales que se encontraban por iniciar una sesión de consejo, donde se iba a votar por el retorno o no del exgobernador Fernando Orihuela Rojas. Tras ser detenido, el gobernador encargado fue conducido a la sede de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía, donde ya se encontraba Portocarrero, quien la tarde de ayer fue hallado infraganti entregando un presunto soborno de 3,000 soles al consejero José Villazana. Dicho funcionario, aparte del dinero que entregó a al consejero Villazana, tenía en su poder otros siete sobres con más dinero, que en total sumaba más de 42,000 soles, por lo que se dispuso su traslado a la Dircocor Huancayo. Lea también: Puno: alcalde de Muñani Felipe Vilca se acoge a terminación anticipada y evita ir preso El titular del tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios , Aladino Lazo, quien está a cargo de las investigaciones manifestó: «Estamos actuando de acuerdo a ley, conforme a todas las circunstancias que se van presentado; no podemos dar mayores datos para no entorpecer la investigación». Además, mencionó que en el caso de Portocarrero, quien fue detenido en flagrancia, su situación se resolverá en un plazo de 48 horas conforme a ley, y al ser consultado por qué cargo fue detenido el gobernador encargado respondió que «es un tema reservado, todavía estamos en investigación, no es un tema que está definido». En la sesión de consejo, por votación mayoritaria, los miembros del consejo regional decidieron el retorno del exgobernador regional de Junín Fernando Orihuela Rojas, quien renunció a su candidatura a la gobernación regional. Más en Andina: #Elecciones2022 Más de 23,000 jóvenes votarán por primera vez en la región Arequipa https://t.co/8xE3BjHW2G pic.twitter.com/szrxrpLLAW

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 10, 2022 (FIN) PTMC/TMC/JOT Publicado: 9/8/2022

