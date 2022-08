Autores de libro sobre «la década socialista» y su legado: «despejaron temores sobre un gobierno de izquierda»

Entornointeligente.com /

Ascanio Cavallo y Rocío Montes acaban de presentar su libro «La historia oculta de la década socialista – 2000-2010» (Uqbar Editores), que recoge los principales hitos de ambos gobiernos. «Lagos venía de una vertiente socialdemócrata del socialismo chileno y coincidió con el auge mundial de la 'Tercera Vía'; Bachelet venía de la vertiente más cercana al 'partido de los trabajadores' y coincidió con el gran quiebre del capitalismo mundial en la crisis sub-prime. De allí nacen sus estilos diferentes», señala el primero.

Para los autores del libro «La historia oculta de la década socialista – 2000-2010» (Uqbar Editores), Ascanio Cavallo y Rocío Montes, uno de los legados de los gobiernos de los ex mandatarios Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) fue despejar los temores sobre un gobierno de izquierda.

La obra recorre la primera década del siglo XXI, cuando gobernaron en Chile, por primera vez en su historia, dos presidentes socialistas.

El texto fue presentado la semana pasada ante varios personeros de la ex Concertación.

Origen El libro se enmarca dentro la serie de obras escritas por Cavallo sobre la dictadura y la transición, con sus textos «La historia oculta del régimen militar», con Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda, y «La historia oculta de la transición».

«Nadie había estudiado este período, que es el que sigue a la transición», señala Cavallo sobre el origen del libro.

La asociación de ambos llegó luego que Montes lo entrevistara entre 2014 y 2015 a propósito de la crisis de la Iglesia.

«Algunas semanas más tarde, me llamó para invitarme a hacer juntos este proyecto: la continuación de ‘las historias ocultas’. Le dije que altiro que sí. Y no me arrepiento de esa respuesta: hemos trabajado muy duro, pero también lo hemos pasado muy bien», dice la periodista.

Factores Para ambos, hay varios factores que son claves para entender la elección del ex presidente Lagos, como la detención del ex dictador y entonces senador Augusto Pinochet en Londres, en 1998, por los crímenes de su gobierno, así como la disputa entre «auto complacientes» y «auto flagelantes» al interior de la ex Concertación.

«Esos dos episodios, además de la crisis asiática, son fundamentales para entender el contexto en que Lagos ganó la elección del 2000», señala Cavallo, en alusión a la debacle financiera que afectó Asia en 1997.

«Son dos episodios que muestran las trizaduras de la Concertación a finales de los noventa y que trascendieron a los 2000 y…mucho más allá de los 2000», complementa Montes.

¿Por qué creen que los chilenos votaron por tener dos presidentes socialistas, tras dos mandatarios DC?

«Lagos era el candidato natural de la izquierda de la Concertación; Bachelet, su continuidad. Para el resto hay que leer el libro. Cada quien armará su juicio», responde Cavallo.

«Tras dos gobiernos de la DC, tocaba un presidente socialista, el primero luego de Salvador Allende. Y si bien parecía natural que lo sucediera una demócrata cristiana –Soledad Alvear– el bloque necesitaba una inyección fuerte de renovación para continuar, al menos cuatro años más. Esa carta fue Michelle Bachelet, que llega a La Moneda no solo por ser mujer, sino por sus características como líder y su historia», complementa Montes.

Hitos El libro recoge los principales hitos de la década socialista. «Se puede decir que los 33 capítulos son precisamente los temas, casos y momentos más significativos», señala Cavallo.

«Cada uno de los capítulos es un propio hito, pero, ¡hay tantos más!», indica Montes. «Si bien los teníamos estructurados al comienzos, fueron cambiando. Y algunos quedaron fuera, porque, o si no, el trabajo se vuelve infinito. Fue un gran ‘cherry picking’, como está de moda decir en estos días».

Más cuidadosos son al ser consultados sobre el legado de ambos gobiernos.

«Como dijo Zhou En Lai cuando le preguntaron por la Revolución Francesa: ‘Es muy temprano para evaluarlo'», apostilla Cavallo.

«Coincido con Ascanio: es muy temprano. Pero hay algo crucial: ambos despejaron los temores de un nuevo gobierno liderado por un militante socialista, que en ese entonces eran muchos», remata Montes.

Características y plebiscito Finalmente, ambos destacan las diferencias entre ambos mandatarios.

«Lagos venía de una vertiente socialdemócrata del socialismo chileno y coincidió con el auge mundial de la ‘Tercera Vía’; Bachelet venía de la vertiente más cercana al ‘partido de los trabajadores’ y coincidió con el gran quiebre del capitalismo mundial en la crisis sub-prime. De allí nacen sus estilos diferentes», ejemplifica Cavallo.

Para Montes, la relación entre ambos siempre ha sido muy cordial, «pero representan dos mundos, de los tantos que hay en el socialismo chileno».

«Políticamente son muy diferentes y…también en estilo. Como dijo Carolina Tohá en la presentación del libro, el martes, es interesante también tratar de ver lo que hay de continuidad en ellos dos».

Frente al plebiscito, la ex presidenta Bachelet se ha manifestado a favor del Apruebo, mientras el ex mandatario Lagos no. ¿A qué atribuyen esto?

«Toda la ex Concertación está dividida respecto de este plebiscito. (El ex presidente Eduardo) Frei (Ruiz-Tagle)-la tercera pieza de esos años- está por el Rechazo, y la directiva de su partido al otro lado. ¿No está así todo el país?», responde Cavallo.

Para Montes, se trata de una división que eventualmente va más allá de lo político. «Quizás porque, como dicen los expertos electorales, como Roberto Méndez, ‘en Chile se libra un conflicto de generaciones más que de izquierdas y derechas'», concluye.

