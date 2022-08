Entornointeligente.com /

Autora J.K. Rowling recebe ameaça de morte no Twitter A autora, que já recebeu diversas ameaças de morte, agradeceu o apoio recebido e avisou que a polícia já está envolvida no caso. Por g1

13/08/2022 15h31 Atualizado 13/08/2022

A autora J.K Rowling sofreu uma ameaça de morte no Twitter. Depois de manifestar sua indignação com o ataque contra o também escritor Salman Rushdie , um homem a respondeu, sugerindo que ela também está sob o risco de um atentado contra a sua vida.

«Estou me sentindo muito mal agora. Espero que ele fique bem», comentou Rowling sobre a tentativa de homicídio de Rushdie. Em seguida, o usuário @MeerAsifAziz1 a respondeu, dizendo: «Não se preocupe, você é a próxima».

Na sequência, ela pediu ajuda ao suporte da plataforma e agradeceu às manifestações de apoio que recebeu. «Obrigado pelas mensagens. A polícia já está envolvida nesta e em outras ameaças», escreveu.

O dono do perfil, que agora já está desativado, se intitulava como «estudante, ativista social, ativista político e ativista de pesquisa». De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, Meer Asif Aziz é paquistanês e extremista islâmico. Além da ameaça explícita, ele teria elogiado várias vezes o homem que cometeu o ataque contra Rushdie, Hadi Matar, de 24 anos.

