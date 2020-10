Juliana Oxenford comparte fotos inéditas de su matrimonio con Milovan Radovic

A post shared by Juliana Oxenford (@julianaoxenford.oficial) on Oct 18, 2020 at 12:22pm PDT Juliana Oxenford sobre la maternidad Luego de dar a luz a su segundo hijo Mateo, Juliana Oxenford compartió un mensaje donde destacó lo importante que es para ella ser madre “Hoy cumplo una semana de haber dado a luz, de dormir tres horas por día, de dar de amamantar a demanda y de no cambiar esta segunda maternidad por nada”, escribió “No existe algo mejor, que me haga sentir más plena y feliz, que ser mamá”, agregó la periodista de 41 años en su Instagram View this post on Instagram Hoy cumplo una semana de haber dado a luz, de dormir 3 horas por día, de dar teta a demanda y de no cambiar esta segunda maternidad por nada. No existe algo mejor, que me haga sentir más plena y feliz que ser mamá. Buen inicio de semana!!! A post shared by Juliana Oxenford (@julianaoxenford.oficial) on Oct 12, 2020 at 7:49am PDT Juliana Oxenford se encuentra alejada de ATV, ya que —por el momento— se quiere enfocar en la crianza de su recién nacido y de la pequeña María ¿Milovan Radovic no quería ser papá? A mediados de enero del 2020, Juliana Oxenford reveló cómo habló con su pareja de la posibilidad de ser madre nuevamente “En un momento yo le planteo el deseo de ser mamá y le digo que esto para mí es no negociable: mamá voy a hacer contigo o quien sea” Milovan Radovic le contestó que no quería ser padre: “Mira, Juliana, la verdad es que no me veo como padre y no sé si está dentro de mis planes” Como consecuencia la pareja se separó por tres meses, según dijo Juliana Oxenford Juliana Oxenford, últimas noticias: Juliana Oxenford agradece muestras de cariño de sus fans tras dar a luz a su segundo hijo Juliana Oxenford anuncia el nacimiento de su segundo hijo con tierna fotografía Juliana Oxenford: periodistas y artistas la felicitan tras dar a luz [FOTO] Newsletter Espectáculos LR Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

Juliana Oxenford atraviesa uno de los mejores momentos a nivel familiar, ya que el pasado 5 de octubre dio a luz a segundo hijo llamado Mateo.

Tras dar la bienvenida al nuevo integrante, la periodista, quien por el momento se encuentra con licencia de maternidad, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram fotografías inéditas de cómo fue su matrimonio con Milovan Radovic, el padre de sus dos hijos.

Juliana Oxenford quiso recordar aquella unión especial que se llevó a cabo el 1 de diciembre del 2018 en el fundo Catalina en Pachacamac.

“TBT de los momentos más divertidos de mi matri a dos meses del segundo aniversario y con un hijo más”, señaló en la publicación la presentadora

Juliana Oxenford sobre la maternidad Luego de dar a luz a su segundo hijo Mateo, Juliana Oxenford compartió un mensaje donde destacó lo importante que es para ella ser madre

“Hoy cumplo una semana de haber dado a luz, de dormir tres horas por día, de dar de amamantar a demanda y de no cambiar esta segunda maternidad por nada”, escribió

“No existe algo mejor, que me haga sentir más plena y feliz, que ser mamá”, agregó la periodista de 41 años en su Instagram

Juliana Oxenford se encuentra alejada de ATV, ya que —por el momento— se quiere enfocar en la crianza de su recién nacido y de la pequeña María

¿Milovan Radovic no quería ser papá? A mediados de enero del 2020, Juliana Oxenford reveló cómo habló con su pareja de la posibilidad de ser madre nuevamente

“En un momento yo le planteo el deseo de ser mamá y le digo que esto para mí es no negociable: mamá voy a hacer contigo o quien sea”

Milovan Radovic le contestó que no quería ser padre:

“Mira, Juliana, la verdad es que no me veo como padre y no sé si está dentro de mis planes”

Como consecuencia la pareja se separó por tres meses, según dijo Juliana Oxenford

