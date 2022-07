Autor de ‘Juego de Tronos’ complace a los fanáticos

Entornointeligente.com /

George RR Martin ha dicho que los libros de Juego de Tronos tendrán un final diferente al de la serie de televisión.

En su blog, el autor Martin dijo: «Otra pregunta que me hacen mucho, sobre todo desde el final de Juego de Tronos en HBO, es si Canción de Hielo y Fuego, terminará igual».

Y añadió: «Un arquitecto podría dar una respuesta corta, concisa y sencilla a eso, pero yo soy mucho más un jardinero. Mis historias crecen, evolucionan y cambian a medida que las escribo».

«Generalmente sé a dónde voy, seguro… los destinos finales, los grandes escenarios, han estado en mi cabeza durante años… durante décadas, en el caso de Canción de Hielo y Fuego.

«Sin embargo, hay muchos demonios en los detalles, y a veces el suelo cambia bajo mis pies mientras las palabras brotan».

A continuación, Martin confirmó que los dos últimos libros de la serie no coincidirán del todo con lo que los fans vieron en la pantalla: «Lo que he notado cada vez más últimamente es que mi trabajo de jardinería me aleja cada vez más de la serie de televisión.

«Sí, algunas de las cosas que se vieron en HBO en Juego de Tronos también se verán en Los vientos del invierno (aunque quizá no de la misma manera), pero gran parte del resto será bastante diferente».

Aunque en gran medida es fiel a los libros de Martin, la serie también presenta algunas grandes divergencias con respecto al material original, como la boda de Sansa Stark con Ramsay Bolton y la exclusión de algunos personajes como Lady Stoneheart.

Desde la conclusión de la serie en 2019, se han estado preparando varios spin-offs, entre ellos el que se estrenará próximamente, House of the Dragon, que estará protagonizado por Matt Smith y Paddy Considine.

También se ha confirmado que un spin-off centrado en Jon Nieve está en las primeras fases de desarrollo.

