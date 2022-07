Autobús cae a un río en Kenia y deja más de 30 muertos (+Vídeo)

Entornointeligente.com /

Un autobús se fue por un despeñadero y cayó en el río Nithi, en el centro de Kenia, dejando al menos 33 muertos.

De acuerdo a un reporte de las autoridades del condado de Tharaka Nithi, donde se produjo el accidente; el siniestro vial ocurrió este domingo 24 de julio alrededor de las 18.40 hora local.

El autobús, que había partido de la localidad de Maua (centro), de vino abajo desde un puente por un posible fallo en los frenos, según las investigaciones preliminares.

Así mismo, el accidente dejo al menos 10 heridos, que fueron trasladados de urgencia al hospital de referencia del vecino condado de Chuka y al hospital de la Misión de Chogoria PCEA.

Un autobús se cayó a un río en Kenia Vale mencionar, que los cadáveres han sido transportados a las morgues de ambos centros de salud.

Un testigo del accidente, Nicholas Mutegi, dijo que el autobús circulaba a gran velocidad cuando golpeó las barandillas de un puente y cayó al río Nithi.

No es la primera vez que se producen accidentes mortales en este puente, que la comandante de la Policía del condado de Tharaka Nithi, Donatha Chali; describió el pasado domingo, mientras informaba sobre este incidente, como un «conocido punto negro».

Follow UP STORY: Death toll from yesterday's Nithi River accident involving a Modern Coast Bus now at 33. 10 people in critical condition, Tharaka Nithi County Commissioner Nobert Komora says pic.twitter.com/VsFj4YTRG2

— Safi News (@Safinewsmedia) July 25, 2022

