Entornointeligente.com /

Os autarcas preparam-se para dar mais um passo no processo de descentralização, desta vez no âmbito da Acção Social, mas as expectativas não são elevadas porque temem que se repitam as dificuldades que enfrentaram na transferência de competências na Saúde e Educação . Apreensão adensada porque há ainda, por exemplo, questões por fechar em relação à saúde.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com