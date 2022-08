Autarca da Guarda diz que fogo em Aldeia Viçosa está «descontrolado»

Entornointeligente.com /

O incêndio que deflagrou em Mizarela, pelas 15h36 deste sábado, está «descontrolado, tendo em conta os ventos fortes e a localização na encosta», admitiu à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal da Guarda.

«O incêndio está descontrolado, como já todos demos conta. O incêndio entrou em Aldeia Viçosa e está a caminhar para Mizarela e Vila Cortês [do Mondego]. Os ventos são muito fortes e está muito difícil e complicado, porque o incêndio é numa encosta», explicou Sérgio Costa.

Segundo o autarca, «foi um incêndio que sofreu uma propagação muito rápida» e, por isso, foram evacuadas «logo quase desde o início a povoação de Soida, assim como a praia fluvial de Aldeia Viçosa».

«Entretanto, tivemos de retirar também um grupo de campistas de 60 pessoas do parque de campismo de Mizarela, que estão a ser levadas para a Guarda. Vamos continuar a vigilância, porque o lar da Aldeia Viçosa esteve quase a ser evacuado, mas não foi», acrescentou.

Sérgio Costa disse ainda à agência Lusa que «a qualquer momento tudo pode mudar, porque está tudo muito incerto, tendo em conta o vento forte que se faz sentir» na região.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Guarda, António Pereira, explicou à agência Lusa que o incêndio «está com duas frentes activas, uma para o lado de Vila Cortês do Mondego e outra para o lado da Aldeia Viçosa e Pêro Soares».

«Devido à intensidade do vento, as frentes evoluíram com bastante intensidade e causaram algum problema na periferia das habitações. Para já, não há relato de qualquer dano estrutural», contou.

António Pereira acrescentou ainda que a «única informação» de que dispõe é da queda no teatro de operações de um bombeiro voluntário da Guarda, com «um possível traumatismo num membro inferior».

Segundo disse à agência Lusa o comandante regional do Centro da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, António Ribeiro, «este incêndio é totalmente independente do outro que esteve activo ao longo da semana » na serra da Estrela.

«Este incêndio começou em Mizarela, junto às eólicas de Celorico da Beira, e desceu a encosta até ao rio Mondego», no lado do concelho da Guarda, acrescentou o comandante António Ribeiro.

Segundo o CDOS, o alerta foi às 15h36 e no local, às 19h40, estavam 228 operacionais apoiados por 50 veículos e dez aeronaves.

