Austrália. Vou ali dar um salto

De país em país, sinto-me como um canguru australiano. Eis, porém, que chego à terra deles. É impossível conhecer a Austrália, como tantos outros países, pelas suas extensões territoriais. Sidney foi o destino escolhido, movido pela minha formação em Arquitetura e pelo interesse na Opera House. É a prova de que a arquitetura faz nascer ícones nas cidades e que eles se tornam pontos de atração incontornáveis. Dos dias de Sidney, um inteiro foi dedicado à obra projetada pelo arquiteto dinamarquês Jørn Utzon, na baía. Utzon ganhou o concurso internacional de arquitetura aos 38 anos. Havia 232 candidatos e terá sido o arquiteto finlandês Eero Saarinen, que fazia parte do júri, a apoiar o seu projeto. Fez a obra com o engenheiro anglo-dinamarquês Ove Arup, e o edifício demorou muitos anos a ser construído (1956-1973). A polémica instalou-se e, em 1966, Jorn Utzonabandonou a direção da obra, por divergências com responsáveis governamentais, e também saiu da Austrália, para onde se tinha mudado com a família.O edifício foi inaugurado a 20 de outubro de 1973, com um custo acrescido de 1400% de obras a mais, que ainda é o maior da história. Má gestão do empreiteiro e desastres de infraestrutura e encobrimentos do governo arruinaram a carreira de Utzon para sempre. Só que o edifício tornar-se-ia numa fonte de receitas inestimável. Embora Utzonnunca tenha voltado para ver o seu projeto completo, a Opera House seria designada património mundial da UNESCO (2007), apenas um ano antes da morte do arquiteto. O edifício deve ser visitado com acompanhamento por parte de um cicerone. Este olhar exclusivo para o interior das múltiplas salas de concerto dentro da Opera House é muitas vezes invisível. O Grande Órgão na Sala de Concertos é o maior de tubos de ação mecânica do mundo e, por sinal, estava lá nesse dia o organista, que nos encantou com obras barrocas. No final da visita e no crepúsculo do dia, confirmei a reserva no Bennelong, o principal restaurante da Opera House, numa mesa com vista para a luz do horizonte que contribui para as estrelas deste restaurante. As vistas também se pagam. A Opera House é o ícone australiano que adorna bilhetes-postais, capas de livros e folhetos de viagem para todo o mundo. Tem sido destaque em filmes e documentários de viagem. É o rosto de Sydney, que faz a cidade voar, com as suas asas brancas como conchas. Foi a pensar nelas que me fiz de novo às nuvens, em vez de imitar os saltos de canguru, não diretamente para Portugal, mas para ali bem perto, para outro país.

Jorge Mangorrinha, professor universitário e pós-doutorado em turismo, faz um ensaio de memória através de fragmentos de viagem realizadas por ar, mar e terra e por olhares, leituras e conversas, entre o sonho que se fez realidade e a realidade que se fez sonho. Viagens fascinantes que são descritas pelo único português que até à data colocou em palavras imaginativas o que sente por todos os países do mundo. Uma série para ler aqui, na edição digital do DN.

