Australia: trabajadores públicos exigen un salario digno

Entornointeligente.com /

3 de septiembre de 2022.- Estar hombro con hombro con más de 5000 compañeros trabajadores del sector público frente a la casa del parlamento de Australia Occidental el 17 de agosto fue un momento de orgullo. La ira era palpable y las voces altas. Era la primera vez en mis 20 años de trabajo en los servicios gubernamentales que uníamos fuerzas para exigir un salario digno. La colaboración provino de la Alianza del Sector Público, formada el año pasado, que reúne a sindicatos del sector en un intento por romper la política de tope salarial del Laborismo. Los trabajadores del sector público han enfrentado un tope salarial durante seis años porque, decía el argumento, el presupuesto tenía que volver a ser positivo. El índice de precios al consumidor de 7.4% del Australia Occidental (WA) es el más alto del país. Sin embargo, el crecimiento de los salarios ha sido el más lento y el impacto en los trabajadores ha sido desastroso. Mientras tanto, el gobierno se jacta de un superávit presupuestario récord de $ 5.7 mil millones. Con su característica arrogancia, el primer ministro Mark McGowan supuso que otros tesoreros estatales estarían «verdes de envidia». A pesar de esto y otros excedentes proyectados, McGowan ofreció un mísero 2,5 % como oferta inicial con un 0,25 % o un «bono» (soborno) de inicio de sesión de $1000. En el período previo al mitin de Alliance, McGowan elevó su oferta al 3% con un «pago por costo de vida» único de $ 2500 en un intento por evitar la acción. Tuvo el efecto contrario. Orador tras orador contaron historias devastadoras sobre su situación laboral y de vida. Reflejando el sentimiento de la multitud, la delegada del Sindicato de Trabajadores Unidos, Cindy Logan, dijo: «Hemos absorbido su política salarial durante demasiado tiempo: el 3% sigue siendo un recorte salarial». Logan, una asistente de educación de tiempo completo, habló apasionadamente sobre su trabajo, pero dijo que se vería obligada a irse si su salario no aumenta. «El amor no paga mis cuentas», dijo, y agregó que su renta había subido $120 por quincena. «Mis hijos adultos ahora me dan $120 por quincena para mantener un techo sobre mi cabeza. Si no fuera por ellos, sería esa persona que vive en un automóvil». Julie, enfermera y madre soltera de tres hijos, contó una experiencia similar. La mitad de sus ingresos ahora se destina al alquiler. «El recorte salarial en los últimos cuatro años ha llevado a todos al borde de la destrucción», dijo. «Estamos más que agotados». Ella describió el impacto de trabajar en la primera línea durante la pandemia, con escasez de personal y viendo morir a la gente. «Tienen que respetarnos». Un representante del Sindicato de Bomberos Profesionales Unidos contó los riesgos diarios para mantener segura a la comunidad. «No generamos ingresos», dijo, «pero salvamos vidas. Prestamos un servicio humanitario. Incluso podemos perder la vida. «Exponemos nuestros cuerpos a temperaturas que hacen que el vidrio se derrita, las ventanas exploten y los materiales combustibles se incendien solo por el calor radiante. Hacemos esto incluso cuando nuestras condiciones son atacadas por todos lados y nuestros salarios son reducidos». Si bien el gobierno elogia a los bomberos como héroes, sus recortes presupuestarios significan escasez de personal, una flota deteriorada e inadecuada y estaciones de bomberos funcionando a la mitad de su capacidad. Melissa, trabajadora de protección infantil y delegada de CSA, señaló que las mujeres representan el 75% de los trabajadores del Departamento de Comunidades y casi el 73% del sector público en general. A pesar de la riqueza del estado, la brecha salarial de género en WA es del 21,3 %, la más alta del país. «Estamos cansados ​​de despedirnos de nuestros colegas experimentados cuando se marchan en tropel a trabajos que pagan mejor», dijo Melissa. «Estamos cansados ​​de tener que cubrir las brechas en las que no podemos contratar personal nuevo ya que las tasas de pago no son competitivas». Las mujeres deben recibir salarios comparables a los de los hombres, dijo Melissa, y agregó: «Ya no aceptaremos sus discursos sobre el apoyo a las mujeres en el lugar de trabajo». Como señaló el bombero, la mayoría de los trabajadores del gobierno no generan ingresos. Pero sí hacen funcionar los servicios del Estado: salud, educación, servicios comunitarios, transporte público y más. Nuestro trabajo hace posible el funcionamiento diario y, en todo el país, los trabajadores del gobierno exigen el reconocimiento de este papel vital. Por fin, la necesidad de volver a la negociación en toda la industria se está planteando en la Cumbre de Empleos y Habilidades. Los trabajadores están desafiando el mito de que aumentar los salarios provoca inflación. La Izquierda Verde apoya a los trabajadores que luchan por mejores salarios y condiciones, por mejor dotación de personal y recursos, por una transferencia de ganancias de los bolsillos de unos pocos a la mayoría.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com