Australia propone reconocimiento facial para páginas porno

El gobierno de Australia propuso realizar un sistema de reconocimiento facial obligatorio para identificar a las personas que deseen ingresar a un portal de contenido para adultos .

El Departamento de Asuntos Internos de Australia propuso escanear los rostros de los usuarios que consumen contenido pornográfico y compararlos con fotos que están en propiedad del gobierno, para verificar su edad utilizando el “Servicio de verificación de rostros”, una base de datos de imágenes de ciudadanos australianos administrada por agencias gubernamentales.

La finalidad de esta medida es restringir el acceso a este tipo de páginas a menores de edad, para evitar que estén expuestos a este tipo de contenidos.

“Asuntos del Interior está desarrollando un Servicio de Verificación Facial que compara la foto de una persona con las imágenes utilizadas en una de sus pruebas de documentos de identidad para ayudar a verificar su identidad”, escribió la agencia gubernamental en una presentación . “Esto podría ayudar en la verificación de la edad, por ejemplo, al evitar que un menor use la licencia de conducir de sus padres para eludir los controles de verificación de edad”.

Cabe señalar que el gobierno australiano ha estado desarrollando un servicio de coincidencia de rostros , el cual actualmente no se encuentra terminado, debido a que antes es necesario que el Parlamento apruebe el Proyecto de ley de servicios de coincidencia de identidad 2019, mismo que fue rechazado recientemente por el comité de seguridad por temor a la protección de la privacidad, de acuerdo con The Next Web.

De manera similar a la propuesta en Australia para evitar que los menores encuentren pornografía en línea , el Reino Unido descartó un plan para exigir la verificación de la edad para acceder a contenido pornográfico en línea, después de varios retrasos .

El secretario digital Nicky Morgan señaló que la medida, la cual inicialmente estaba programada para entrar en vigencia en marzo de 2018, “no comenzará”. En cambio, el gobierno planea cumplir su promesa de “proteger a los niños en línea” como parte de una “propuesta en línea daña el régimen regulatorio”.

A medida que surgen temores en torno a la protección de la privacidad en línea, se han planteado preguntas sobre cuán efectiva podría ser esta herramienta. A principios de este año, el diario The Guardian informó sobre lo fácil que es evitar los controles de verificación de edad, ya que les tomó menos de dos minutos engañar a uno de los productos de verificación más importantes.

