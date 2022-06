Australia logró con suspenso su clasificación a Catar 2022

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Australia selló este lunes el penúltimo cupo para el Mundial de Catar 2022 tras vencer a Perú 5-4 por penales en un dramática definición que frustró el sueño de la Blanquirroja de acudir a su segunda cita mundialista consecutiva bajo la conducción del argentino Ricardo Gareca.

— Socceroos (@Socceroos) June 13, 2022 La mayor efectividad desde los doce pasos, y la habilidad del portero Redmayne, le permitió a los Socceroos conseguir el pasaporte a su sexta Copa del Mundo, la quinta de manera consecutiva, en la que integrarán el Grupo D con Francia, Dinamarca y Túnez.

En la crucial ronda definitoria, Redmayne atajó el disparo de Alex Valera para hacer estallar de alegría a los pocos cientos de sus compatriotas australianos que llegaron hasta Doha y enmudecer a los miles de peruanos que acompañaron a los incas.

Pero fue Gallese el que hizo emocionar a su afición cuando atajó el primer penalti disparado por Boyle, tras lo cual anotó Lapadula y emparejó Mooy para Australia.

Callens conquistó el siguiente de Perú, pero fue seguido con efectividad por Goodwin, mientras que Advíncula estrelló la pelota en el palo derecho australiano, lo que emparejó la cuenta. Los siguieron, con gran solvencia, Hrustic, Tapia, Maclaren, Flores y Mavil, hasta que Redmayne se estiró al máximo para sellar la suerte del partido al atajar el tiro de Valera.

Al igual que en la serie de grupos de Rusia 2018, cuando perdió por 0-2 ante los peruanos, Australia lució como un rival disciplinado y con gran despliegue físico, lo que frenó el clásico juego de toque de los Incas, que sorprendieron en gran parte de las acciones por su poca precisión y profundidad ofensiva.

Desde el inicio, los oceánicos ejercieron una presión alta en la salida, con intentos de golpear a la línea de fondo peruana, por lo que incluso llevaron la primera acción de relativo riesgo con un remate potente de Duke que salió desviado.

Lapadula replicó con un tiro de cabeza también desviado tras un centro desde la derecha de Carrillo, quien durante esa primera mitad solo mostró chispazos de su habilidad ofensiva. De ahí en adelante se desarrolló una primera mitad en la que se impuso la estrategia australiana de copar el terreno de juego, pero las acciones carecieron de riesgo verdadero en las porterías.

Ya en el segundo tiempo, el cuadro sudamericano intentó tomar el control del medio campo y mostró algunos buenos momentos de sus creativos Cueva y Carrillo, aunque Australia volvió a plantar cara para frenar cualquier riesgo sobre la portería defendida por Ryan.

Tras un juego muy cortado, los de amarillo tuvieron las más claras de la parte final del segundo tiempo: a los 84, con un remate cruzado de Behich que salió desviado por poco, y a los 88, cuando Gallese logró detener un disparo de MacLaren que se colaba a su portería.

En el tiempo suplementario, y con los nervios de punta, los dos equipos salieron a dejar el resto del físico, con Perú retomando su juego de elaboración y mejorar opciones que no pudieron ser concretadas por Flores, que estrelló un tiro en un palo, así como de Cueva y Advíncula.

Sin poder vulnerar la portería rival, ambas selecciones se enfrentaron a la ruleta de los penaltis, que en esta ocasión favoreció a los Soocceros y derrumbó los sueños de la Blanquirroja.

